Мера Чернігова Атрошенка позбавили посади та оштрафували
Джерело:ДБР
Мера Чернігова Владислава Атрошенка визнали винним у діях, вчинених під час конфлікту інтересів. Його оштрафували на 6,8 тисячі гривень та відсторонили від посади.
Атрошенку заборонили обіймати посаду мера протягом року. Таке рішення 7 грудня ухвалив Яворівський районний суд Львівської області.
Раніше Меру Чернігова вручили адмінпротокол щодо конфлікту інтересів: він каже про політичний тиск
Справа Атрошенка
Правоохоронці виявили, що мер Чернігова дав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини. Зазначили, що це приватний інтерес. Водію при цьому оформили відрядження та виділили гроші з бюджету. Зокрема, на бензин.
Крім того, дружина Атрошенка протягом трьох місяців використовувала авто не за цільовим призначенням. Натомість з бюджету Чернігова йшли лізингові платежі за цей же автомобіль.
Атрошенко говорив про політичний тиск
У пресслужбі Чернігівської міської ради ще у вересні розповідали про сотні обшуків минулого року. В Атрошенка вважають, що це політичне переслідування й воно продовжується під час воєнного стану.