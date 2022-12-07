Мера Чернігова Атрошенка позбавили посади та оштрафували

Мера Чернігова Владислава Атрошенка визнали винним у діях, вчинених під час конфлікту інтересів. Його оштрафували на 6,8 тисячі гривень та відсторонили від посади.

Атрошенку заборонили обіймати посаду мера протягом року. Таке рішення 7 грудня ухвалив Яворівський районний суд Львівської області.

Раніше Меру Чернігова вручили адмінпротокол щодо конфлікту інтересів: він каже про політичний тиск

Справа Атрошенка

Правоохоронці виявили, що мер Чернігова дав вказівку своєму водієві вивезти за кордон автомобіль його дружини. Зазначили, що це приватний інтерес. Водію при цьому оформили відрядження та виділили гроші з бюджету. Зокрема, на бензин.

Крім того, дружина Атрошенка протягом трьох місяців використовувала авто не за цільовим призначенням. Натомість з бюджету Чернігова йшли лізингові платежі за цей же автомобіль.

Тоді НАЗК склало протокол про конфлікт інтересів щодо Атрошенка, а 15 вересня – протокол про корупцію. З'ясували, що машина використала 200 літрів бензину, витрати на який відшкодували з міського бюджету.

Атрошенко говорив про політичний тиск

У пресслужбі Чернігівської міської ради ще у вересні розповідали про сотні обшуків минулого року. В Атрошенка вважають, що це політичне переслідування й воно продовжується під час воєнного стану.

До речі, петиція з вимогою припинити політичний тиск на Атрошенка на сайті президента зібрала понад 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.