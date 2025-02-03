Мера Ірпеня відпустили під домашній арешт

Міського голову Ірпеня Київської області Олександра Маркушина відпустили під домашній арешт 3 лютого. Таким чином суд частково задовольнив апеляцію його захисників.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів "Радіо Свобода" та Суспільного з місця події. Його підозрюють у незаконному перетині державного кордону у серпні 2022 року.

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Яке рішення ухвалив суд щодо Маркушина

Суд розглянув апеляцію в справі Олександра Маркушина. Посадовця звинувачують у незаконному перетині кордону у серпні 2022 року. За даними слідства, він нібито виїхав в Італію не по допомогу військовим, а побачити свого дворічного сина.

Міський голова і собі запевняв, що, як єдиний опікун дитини, мав право на виїзд за кордон, але "оформився офіційно", тому що також привіз із поїздки дрони для військових.

Спершу суд взяв його під варту на два місяці з можливістю вийти під заставу у 30 мільйонів. Зараз же його відпустили під домашній арешт, частково задовільнивши апеляцію захисту міського голови Ірпеня. Тепер його звільнять з-під варти в залі суду.

За даними журналістів, народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк, бізнесмен Гарік Корогодський, а також низка військовослужбовців та жителів Ірпеня подали заяви, що готові взяти Маркушина на поруки.

ЗМІ також повідомляють, що Олександр Маркушин на суді назвав справу проти нього замовною і звинуватив у переслідуванні колишнього міського голову Володимира Карплюка. Той поки не коментував ці закиди.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Печерський суд відсторонив Олександра Маркушина від посади мера Ірпеня до 22 березня 2025 року через звинувачення у виїзді за кордон не з метою допомоги військовим.