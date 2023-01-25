Мера з Одеської області спіймали на хабарництві: просив 100 тисяч доларів за "допомогу"

САП та НАБУ упіймали на хабарництві міського голову одного з міст Одеської області. Мовиться про підкуп на суму 50 тисяч доларів.

Ймовірно, хабарником виявився мер Рені Ігор Плехов – про це повідомили джерела "Думської". Деталі слідства розповіли в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

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50 тисяч доларів за махінації з землею

Голова та депутат однієї з міськрад Одещини вимагали хабар у сумі 100 тисяч доларів за земельні махінації. Детективи НАБУ під керівництвом прокурорів САП спіймали зловмисників "на гарячому", одразу після отримання ними частини коштів – 50 тисяч доларів.