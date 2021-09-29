Мера Запоріжжя Володимира Буряка відправили у відставку
Джерело:Міська рада Запоріжжя
Мера Запоріжжя Володимира Буряка звільнили після того, як він висловив бажання піти у відставку. Таке рішення ухвалили 29 вересня на позачерговій сесії міської ради.
Буряк вперше очолив місто у 2015 році, у жовтні 2020 його переобрали на другий термін. Повноваження міського голови припинили достроково.
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54-річний політик пояснив, що переніс кілька операцій й лікувався упродовж тривалого часу. Медики порадили йому більше дбати про здоров'я. Саме це спонукало його задуматися про відставку. Втім, колишній нардеп Ігор Мосійчук стверджує, що причина інша – нібито конфлікт з більшістю у міській раді.Зверніть увагу! Міська рада Запоріжжя не збиралися вже тривалий час. Втім, аби розглянути звільнення Буряка, засідання скликали позачергово. Депутати провели таємне голосування.
Як голосували за відставку Буряка:
- 45 депутатів підтримали рішення;
- 2 висловилися проти;
- утрималися від голосування – 3.
Обов'язки Буряка виконуватиме Куртєв
Згідно з рішенням депутатів, повноваження міського голови поки що виконуватиме секретар міської ради Анатолій Куртєв. Він робитиме це, доки на позачергових виборах містяни не оберуть нового мера або ж до відкриття першої сесії міської ради, обраної на чергових виборах.
Що відомо про Володимира Буряка
Джерело: 24 канал
- Багато років він працював на промисловому підприємстві "Запоріжсталь". Починав із посади інженера. Після приватизації став спочатку заступником директора з виробництва, а потім й директором. Коли власником "Запоріжсталі" став Рінат Ахметов, Буряк пішов на підвищення й у 2012 році отримав посаду головного інженера.
- У 2015 році Буряк вперше переміг у боротьбі за крісло мера Запоріжжя. Тоді у першому турі за нього віддали свої голоси 30% виборців, а у другому – понад 55%. Натомість його головний суперник, кандидат від БПП Микола Фролов, отримав підтримку лише 39,4% містян.
- На місцевих виборах у 2020 році політику вдалося залишитися на посаді. У першому турі за нього проголосували 59,99% мешканців Запоріжжя, тож другого туру не оголошували. Балотувався Буряк як представник партії "Єднання".