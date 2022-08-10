"Моя незалежна": 24 канал випустив нову колекцію ексклюзивного мерчу

Ексклюзивний мерч 24 каналу, який вже встиг полюбитись нашим читачам, поступово розширюється. Ми запускаємо нову колекцію – до Дня Незалежності України.

Так, підібрали для вас зручне вбрання на 24 серпня. У продажі з'явились футболки із написами "Моя незалежна".

До речі Улюблений мерч 24 каналу став ще ближчим

Нові футболки з HIMARS

Традиційно є в чорному та білому кольорі. Крім цього, можна обрати футболку із державною символікою України – тризубом.

Або ж є інший варіант – принт із зображенням HIMARS, які стали кошмарним сном для окупантів. До слова, на футболці одразу є відповідь на питання "що по ру*ні?".



Нова колекція мерчу 24 каналу до Дня Незалежності

Нагадаємо, усі товари зібрані на сайті магазину – 24 канал Shop. Там можна подивитись весь асортимент та ціни. У нас є послуга передзамовлення, а також післяплата.

Товар можна отримати через будь-яке відділення "Нової пошти", чи самостійно забрати у Львові за адресою площа Галицька, 15.

Підтримай інформаційний фронт

Придбавши улюблений мерч, ви допомагаєте нам на інформаційному фронті. Натомість гострі цитати ведучих Катерини Соляр та Артема Овдієнка підтримуватимуть ваш бойовий дух.

Варіанти написів на футболках:

Величний народ величної країни,

Геть окупантів у запоребрикову область,

Не будь маленьким людом.

Для вас підготували різні дизайни. Із такими ж написами та малюнками у продажі є чашки. Подейкують, що із ними ранкова кава стає смачнішою.

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