Мережа ресторанів пропонувала витратити "вакцинальну тисячу" на їжу: її заблокував банк

Велика мережа ресторанів в Україні Mister Cat придумала, як оминути правила уряду щодо грошей за вакцинацію. Так, заклади пропонують витратити гроші з картки "єПідтримка" на розваги.

Таку інформацію опублікували на сайті мережі. Там зазначили, що здійснюють розрахунок за допомогою POS-терміналу.

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На що порушники пропонують витратити гроші

Їжу, напої, розваги;

караоке;

бронювання столів.

Водночас компанія зазначила, що розрахуватися на сайті при замовленні доставки – не можна.

Тепер у Mister Cat можна розрахуватися "1000 гривнями Зеленського", тобто картою "єПідтримка", яка спрямована на допомогу українському бізнесу,

– мовиться у повідомленні.



Mister Cat пропонує відвідувачам оплатити їжу карткою "єПідтримка" / Скриншот

Як компанія змогла обійти систему

На гарячій лінії Кабінету Міністрів розповіли Obozrevatel, що компанія могла використати код, який отримує бізнес у сферах культури та продажу книг. Тобто офіційно операцію можуть проводити нібито як надання послуг у сфері культури, а насправді продають їжу та напої.

Після перевірки Mister Cat припинив приймати "вакцинальну тисячу"

У Міністерстві цифрової трансформації розповіли журналістам 24 каналу, що "Приватбанк", який надає послуги мережі ресторанів Mister Cat, вже провів відповідну перевірку мерчанта. Тобто програми, яка дозволяє через інтернет отримувати платежі з банківських карток та рахунків. Фінустанова заблокувала її.

Розрахуватися карткою "єПідтримка" там неможливо. На сайті Mister Cat помилкова інформація,

– наголосили у відомстві.

До речі, на сторінці мережі в інстаграмі користувачі вже декілька днів пишуть, що не можуть розрахуватися "вакцинальною тисячею" у ресторані.



Відвідувачі Mister Cat кажуть, що не можуть розрахуватися карткою "єПідтримка" / Скриншот

На що насправді передбачені гроші за вакцинацію

подорожі в межах України;

книги;

квитки в кінотеатри та театри;

абонементи у спортзали.

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