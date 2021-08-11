Мережа запустилася у містечках в Нікополі та Павлограді Дніпропетровської області. Про це ЗМІ повідомив колишній директор з розвитку Mere в Україні Артем Хоменко.

Між тим Провокація, – Данілов виключив відкриття в Україні російських супермаркетів

Mere таки планує відкриватися

За словами ексдиректора, компанія все ще має плани запустити 40 супермаркетів в Україні до кінця року. Найближчим часом планують відкривати нові супермаркети в Дніпропетровській і Київській області. Ексдиректор додав, що під час запуску двох супермаркетів в Україні мережа не зустрічала перепон з боку влади країни.

Втім, сам Хоменко підкреслив, що вже не має стосунку до компанії.

Інші магазини нібито хочуть відкрити у Білій Церкві, Чернівцях та у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, що не так давно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що ймовірне відкриття російської мережі в магазинів – це операція спецслужб Росії. Він назвав це "неперевіреними чутками, які починаються з невизначених ресурсів".

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