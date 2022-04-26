У мережі "Київстар" стався масштабний збій: у компанії вже пообіцяли, що "все буде добре"
26 квітня 2022 , 23:13Читать новость на русском
Джерело:твітер Kyivstar
У мережі "Київстар" увечері у вівторок, 26 квітня, стався збій. Команда вже розпочала роботу. Обіцяють, що вже невдовзі все буде добре.
Українці почали скаржитися на проблеми у роботі мережі. Пресслужба "Київстару" відреагувала та пообіцяла згодом надати деталі.
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Вже все лагодимо. Почекайте трішки і все буде добре. Це збій в наших сервісах. Всі постраждалі від збою отримають компенсації,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба "Київстару" також зауважила, що читати їхнє повідомлення варто "заспокійливим голосом".
"Київстар" відновив зв'язок неподалік Маріуполя
- Станом на 10 квітня "Київстар" відновив зв'язок у кількох населених пунктах поблизу Маріуполя.
- Зокрема, зв'язок та інтернет від "Київстару" з'явився у Мангуші та Мелекіному.
- Також відновити зв'язок вдалося у Бердянську (Запорізька область).