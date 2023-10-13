У мережі писали про вибух на кораблі біля Севастополя: що про це відомо

Зранку 13 жовтня біля Севастополя пролунав потужний вибух. Спочатку писали, що це сталося на кораблі "Буян-М", який є носієм крилатих ракет "Калібр", проте пізніше інформацію оновили.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Наразі очікуємо на офіційну інформацію.

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Що відомо про вибух поблизу Севастополя

13 з'явилась неофіційна інформація, що на рейді Севастополя вибухнув корабель. Мовляв, мешканці міста почули глухий вибух, а також спрацювали сигналізації автомобілів.

Потім уточнили, що вибух чули на Північній стороні, в районі Стрілецької бухти та бухти Камишової.

Припускали у Севастополі пошкодили носія крилатих ракет "Калібр" "Буян-М", проте пізніше повідомили, що, ймовірно, причини та наслідки вибуху були зовсім інші.

Після цих повідомлень з'явилося уточнення щодо того, який корабель могли пошкодити. Телеграм-канали писали, що мовиться про патрульне судно "Василь Биков".



З'явилися нові фото корабля у Севастополі / фото із соцмереж

Водночас на фото, які отримали місцеві канали, корабель виглядає цілим. Пишуть, що він міг випустити чорний дим – шлейф – і цей момент збігся з підводним вибухом, який дійсно стався внаслідок навчань.

Джерелав СБУ підтверджують, що атака на13 жовтня та підрив "Державина" 11 жовтня – справа рук Служби безпеки спільно з ВМС України. Деталей поки не розкривають, але додають, що обидва судна були уражені "Морськими малюками" з експериментальним озброєнням.

Потужний вибух біля Севастополя: дивіться відео

Наслідки вибуху на ворожому кораблі / фото із соцмереж

Буян-М" – є носієм крилатих ракет "Калібр" та "Онікс". За даними Міноборони Росії, кораблі із серії "Буян-М" були залучені в ракетних атаках по території України та Сирії. Судно оснащене керованим ракетним озброєнням ближньої морської зони класу "річка – море".

У Севастополі міг підірватись корабель "Павел Державін"