У мережі пишуть, що в Одесі одна з ворожих ракет не вибухнула: Кіпер прокоментував

Російська армія вдень 18 листопада вдарила балістикою по Одесі, внаслідок чого є загиблі. У мережі писали, що одна з ворожих ракет не вибухнула і застрягла в навчальному закладі.

Однак ця інформація не відповідає дійсності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова очільника Одеської ОВА Олега Кіпера в етері національного маратону.

До теми Серед загиблих в Одесі – поліцейський і медик, серед поранених – дитина

Що сказав Кіпер про інформацію щодо ракети, що не вибухнула

Олег Кіпер зазначив, що він спростовує інформацію щодо наявності ворожої ракети в Одесі, яка не вибухнула.

Це частина ракети, яка відірвалася від її основи,

– сказав очільник Одеської ОВА.

Він також розповів, що по місту, за попередніми даними, ворог застосував ракету типу "Іскандер".

До слова, внаслідок ворожої атаки по Одесі 18 листопада загинуло щонайменше 8 людей. Ще 18 осіб зазнали поранень, серед них є дитина, четверо – у важкому стані.

На ворожу атаку також відреагував і Володимир Зеленський. Він зазначив, що російські загарбники вдарили балістикою по Одесі, по житловому району, і це не випадкові удари, а показові після дзвінків та зустрічей з Путіним з боку західних посадовців.