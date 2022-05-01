У мережі показали газету, якою росіяни збиралися закликати Путіна "врятувати" Придністров'я
Джерело:телеграм-канал "NEXTA"
Росія не полишає своїх спроб розхитати ситуацію в Придністров'ї для того, щоб організувати звідти атаку на Україну. Для цього навіть надрукували "екстренний випуск" газети у квазіреспубліці, де йдеться про "криваві теракти" та опубліковане звернення до Путіна.
Мережею уже гуляє перша сторінка "екстреного" випуску газети "Придністров'я", датовану 2 травня. У ньому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував від України".
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У Придністров'ї називають газету фейком
На тій сторінці "екстреного випуску" газети йдеться про те, що нібито чисельні теракти забрали життя десятків мешканців квазіреспубліки, а ще сотні буцімто зазнали поранень. "Президент" квазіреспубліки звертається до Путіна і скаржиться, мовляв, є десятки тисяч людей, які готові допомогти квазіутворенню, але воно "заблоковане ворогами". Тобто Україною і Молдовою.
У тих "терактах", про які загалом іде мова, звичайно згадують улюблених в російській пропаганді "українських нацистів", яких підтримує Молдова, тому псевдореспубліка просить у Росії військової "допомоги".
"Криваві теракти", про які йдеться у тому випуску, відбуваються на травневі свята. У них активно звинувачують як Україну, так і Молдову. Головна ідея – "придністровцям не уникнути великої війни".
Крім того, у цьому випуску йдеться про мобілізацію мешканців квазіутворення.
Екземпляр "екстреної газети", яку планують видати в Придністров'ї / Фото з соцмереж
Головний редактор газети "Придністров'я" уже поспішив усе спростувати та назвати опубліковані фото фейком, як пишуть ЗМІ у квазіреспубліці. Головні аргументи – дизайн не такий і наступний випуск газети повинен вийти 5 травня.
Що відбувається у Придністров'ї
- 25 та 26 квітня на території квазіреспубліки Придністров'я пролунали вибухи, у яких там почали шукати "український слід".
- Після цього президентка Молдови Майя Санду скликала Радбез країни через провокації. Після нього на пресконференції молдовська лідерка наголосила, що над поверненням Придністров'я до складу Молдови влада працюватиме виключно дипломатичним шляхом.
- Згодом Санду заявила, що у Молдові немає боєздатної армії.
- Тим часом уже понад 10 країн світу рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я.
- На території квазіутворення скасували проведення параду 9 травня та оголосили "червоний рівень" терористичної загрози.
- Наші Збройні Сили контролюють кордон із Придністров'ям, однак зараз зберігається висока ймовірність авіаударів з Чорного моря зокрема по території квазіреспубліки, щоб звинуватити у цьому Україну.
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