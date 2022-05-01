У мережі показали газету, якою росіяни збиралися закликати Путіна "врятувати" Придністров'я

Росія не полишає своїх спроб розхитати ситуацію в Придністров'ї для того, щоб організувати звідти атаку на Україну. Для цього навіть надрукували "екстренний випуск" газети у квазіреспубліці, де йдеться про "криваві теракти" та опубліковане звернення до Путіна.

Мережею уже гуляє перша сторінка "екстреного" випуску газети "Придністров'я", датовану 2 травня. У ньому керівник квазіутворення звертається до Путіна, щоб той "врятував від України".

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У Придністров'ї називають газету фейком

На тій сторінці "екстреного випуску" газети йдеться про те, що нібито чисельні теракти забрали життя десятків мешканців квазіреспубліки, а ще сотні буцімто зазнали поранень. "Президент" квазіреспубліки звертається до Путіна і скаржиться, мовляв, є десятки тисяч людей, які готові допомогти квазіутворенню, але воно "заблоковане ворогами". Тобто Україною і Молдовою.

У тих "терактах", про які загалом іде мова, звичайно згадують улюблених в російській пропаганді "українських нацистів", яких підтримує Молдова, тому псевдореспубліка просить у Росії військової "допомоги".

"Криваві теракти", про які йдеться у тому випуску, відбуваються на травневі свята. У них активно звинувачують як Україну, так і Молдову. Головна ідея – "придністровцям не уникнути великої війни".

Крім того, у цьому випуску йдеться про мобілізацію мешканців квазіутворення.



Екземпляр "екстреної газети", яку планують видати в Придністров'ї / Фото з соцмереж

Головний редактор газети "Придністров'я" уже поспішив усе спростувати та назвати опубліковані фото фейком, як пишуть ЗМІ у квазіреспубліці. Головні аргументи – дизайн не такий і наступний випуск газети повинен вийти 5 травня.

Що відбувається у Придністров'ї

25 та 26 квітня на території квазіреспубліки Придністров'я пролунали вибухи, у яких там почали шукати "український слід".

Після цього президентка Молдови Майя Санду скликала Радбез країни через провокації. Після нього на пресконференції молдовська лідерка наголосила, що над поверненням Придністров'я до складу Молдови влада працюватиме виключно дипломатичним шляхом.

Згодом Санду заявила, що у Молдові немає боєздатної армії.

Тим часом уже понад 10 країн світу рекомендують своїм громадянам покинути Придністров'я.

На території квазіутворення скасували проведення параду 9 травня та оголосили "червоний рівень" терористичної загрози.

Наші Збройні Сили контролюють кордон із Придністров'ям, однак зараз зберігається висока ймовірність авіаударів з Чорного моря зокрема по території квазіреспубліки, щоб звинуватити у цьому Україну.

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