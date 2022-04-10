У мережі показали кадри з будинків українців на Київщині, де жили окупанти

10 квітня 2022 , 16:44
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Джерело:

Докази злочинів РФ

Російські окупанти вбивають та грабують українців. Після звільнення Київщини Збройними Силами вдалось побачити, що рашисти зробили з помешканнями.

Кадри будинків, де жили російські вбивці, опублікували у телеграм-каналі "Докази злочинів РФ". Серед погромів варвари лишили пакунки з-під своєї армійської їжі.

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Росіяни створили у будинках звичне для себе середовище, у якому вони жили на батьківщині.


У таких умовах харчувались росіяни / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"


Таким на вигляд є "рускій мір" / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"


Росіяни показали, на що вони здатні / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"


Росіяни руйнували домівки людей / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"


Рашисти облаштовували для себе домівки українців / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"


Що буває з кімнатою, коли туди приходять росіяни / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"


Окупанти повідомили, що вони тут були / Фото телеграм-каналу "Докази злочинів РФ"

Надсилають награбоване

Рашисти грабують українців та везуть крадені речі до Білорусі. Вони не гребують жодними речами – чи то унітази, чи використана косметика.

Зокрема, відомо про трьох росіян, які везли награбоване у білоруське місто Мозир. Вони надіслали додому сотні кілограмів одягу, телевізори та кондиціонери. Орки називають награбоване трофеями.

Автор: Марія Масюк