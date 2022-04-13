У мережі показали наслідки боїв у Маріуполі: російські окупанти знов б'ють по житлових кварталах

Ситуація в Маріуполі залишається складною. Наші військові б'ються за кожен метр землі цього міста.

Там ще залишаються мирні мешканці. Заступник міського голови Петро Андрющенко заявив, що росіяни продовжують бити по житлових кварталах.

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Наслідки боїв у Маріуполі

Андрющенко показав світлину Маріуполя, яку отримав з джерел. На ній картина міста на 8 або 12 квітня. Зображений Лівий берег, район проспекту Перемоги біля Лівобережної адміністрації та Амстору.



Росіяни продовжують обстріл житлових кварталів Маріуполя / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Можемо бачити наслідки боїв. Окупанти продовжують артобстріли житлових кварталів, що призводить до пожеж. Ще одне свідчення про реальний контроль з боку росіян,

– сказав Андрющенко.

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