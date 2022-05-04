У мережі показали наслідки ракетного удару по електричних підстанціях Львова: відео руйнувань

Увечері 3 травня ворог масовано обстріляв ракетами територію України. Поцілив у об'єкти інфраструктури значної кількості регіонів.

Поцілили ворожі ракети й у Львів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький заявив, що росіяни випустили по регіону 6 ракет, 2 з яких збила ППО. Атака була з Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками.

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Що відомо про удари

За словами Козицького, 3 ворожі ракети влучили у 3 цілі – електричні підстанції залізної дороги. Внаслідок цього зупинили рух потягів на під'їзді до Львова. Частина міста була без світла, води, інтернету та мобільного зв'язку. Також без струму були 12 населених пунктів.

Крім того, одна з ракет пролетіла Львівську область і влучила у Закарпатську. Там вона розбомбила також електричну підстанцію на залізниці одного з сіл.

Таким чином, ударом по Львівщині російські окупанти підступно мали на меті знищити постачання наших сил. Мовить й про знищення ланцюжків доставки гуманітарної допомоги.

Досі близько 2 тисячі людей сидять без світла. Відповідні служби досі працюють над тим, щоб ліквідувати серйозні наслідки ворожого удару.

Руйнування від російської ракети: дивіться відео

За словами міського голови Львова Андрія Садового, ударна хвиля була надзвичайно потужною. Адже в гаражному кооперативі неподалік повилітали замки та двері. Крім того, у церкві вибило всі вітражі, а у багатоповерхівці постраждали вікна.

Ракетні атаки інших регіонів

Увечері 3 травня російські загарбники загалом запустили 18 ракет по території України. Вони підло атакували Львів, Одещину, Закарпаття, Дніпропетровщину та інші області. У Закарпатській області, зокрема, через це без газу залишились понад пів сотні будинків.

На Дніпропетровщині через ракетний приліт одна людина отримала важку контузію. Як повідомляв голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, загиблих внаслідок ракетної атаки ворога, на щастя, немає. За ніч, 4 травня, повторних ворожих ударів ракетами не зафіксували.

Натомість цієї ночі російські загарбники нещадно били по Сумські області. Там ракетами атакували школу. Це сталося близько 03:00. Очільник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомляв, що між 06:00 і 07:00 росіяни провели артобстріл уздовж кордону біля Юнаківки. Гатили ворожі військові з "Градів". Також били вони з вертольота по території біля Могриці.

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