У мережі показали наслідки "визволення" окупантами школи в Бородянці

Російські військові влаштували справжній терор у містечку Бородянка, що на Київщині. Дикі окупанти нищили все на своєму шляху, включно зі школами.

Російські варвари розгромили школу в Бородянці

У мережі показали наслідки "російської весни" в одній зі шкіл Бородянки. Російська варвари влаштували цілковитий жах у навчальному закладі.

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Складно зрозуміти, що погано заподіяла росіянам звичайна школа. Після себе окупанти залишили багато надписів, на кшталт, "Россия любима наша страна".

Також вони написали цинічні слова про українського ідеолога Степана Бандеру та відважний полк "Азов".

Зауважимо, що в Бородянці почали розбирати завали та діставати перших жертв. Голова Бородянки Георгій Єрко заявив, що під завалами – сотні жертв.

Школа у Бородянці після росіян / Фото телеграм Київ Оперативний

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