Плювок в обличчя комунізму: у мережі показали фото будинку Симоненка в стилі Пшонки
СБУ повідомила про підозру колишньому лідеру комуністів в Україні Петру Симоненку. Виявилося, що Симоненко, попри комуністичні перекоання, аж занадто любив блага західного світу.
У мережі показали будинок, в якому проживав екслідер комуністів, пише 24 Канал. Хоча основна мета комунізму полягає в усуненні соціальної нерівності, Симоненку, схоже, про це нічого не відомо.
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Російський спецназ допоміг Симоненку втекти з будинку на Київщині
Судячи з інтер'єру розкішного будинку, в якому жив Симоненко, йому було глибоко начхати на комуністичну ідеологію.
Саме з цього будинку, як пишуть у мережі, екслідера комуністів "евакуювали" у супроводі російського спецназу під час окупації Київщини.
У мережі вже пишуть, що інтер'єр будинку Симоненка може позмагатись хіба що із помешканням колишнього генпрокурора України Віктора Пшонки.
У мережі показали будинок Петра Симоненка / Фото "Реальна Війна | Україна"
Комунізм, який роками Симоненко пропагував в Україні, прагне усунути різницю між багатими і бідними та створити рівний доступ до матеріальних благ і можливостей для всіх. Проте, цих принципів Симоненко дотримувався тільки на словах.
Так само Симоненко "дбав" про Україну тільки на словах, а коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, то він відразу підтримав агресора.
У будинку Симоненка можна побачити величезні кришталеві люстри, багато золота, зокрема на сантехніці та вензелі на всіх можливих поверхнях.
Як пише "Дзеркало тижня", Служба безпеки України провела слідчі дії в селі Березівка біля Макарова в особняку Симоненка.
СБУ повідомила про підозру Симоненку: що відомо
- Під час окупації Київщини Симоненко звернувся до вищого військово-політичного керівництва Росії щодо його "евакуації". Протягом 4 – 8 березня 2022 року окупанти допомогли Симоненку втекти до Росії через Білорусь.
- Після втечі екслідер комуністів розпочав публічну кампанію на підтримку агресивної політики Москви. Він намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність бойовиків на Донбасі. Також Симоненко виправдовував кремлівські наративи щодо застосування тактичної ядерної зброї Росії.
- Симоненко був народним депутатом України в період з 1994 до 2012 року у другому, третьому, четвертому, п'ятому, шостому скликаннях від КПУ. В Україні Симоненко пропагував проросійські наративи.