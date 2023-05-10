"Ми тебе витягнемо": у мережі показали щемливе відео порятунку бійця ЗСУ

У мережі оприлюднили щемливе відео порятунку українського військового. Його було поранено на передовій.

Так, українські бійці мужньо врятували пораненого побратима та надали йому необхідну першу медичну допомогу. Відповідне відео розповсюдилось мережею, інформує 24 Канал.

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Емоційні кадри порятунку пораненого воїна

На оприлюдненому відео можна побачити, що наш захисник отримав осколкові поранення у верхні та нижні кінцівки. Його побратими надали необхідно допомогу, а потім евакували з поля бою.

Так, військові наклали побратиму джгути та намагалися його збадьорити.

Зараз ми тебе витягнемо з цього л*йна,

– сказали пораненому бійцю його побратими.

На щастя, згодом лікарі врятували життя постраждалому військовому. Він також подякував своїм товаришам по службі.

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Український воїн витягнув пораненого товариша з-під вогню окупантів

Раніше у мережі оприлюднили відео, як військовий Збройних Сил рятує під Бахмутом життя свого товариша. На кадрах можна побачити, як 4 військовослужбовцям вдалось евакуюватись, але четвертий – залишився поблизу ураженої вогнем машини.

У підсумку один з побратимів не залишив захисника в біді та прийшов йому на допомогу, ризикуючи власним життям.

"Надання першої допомоги та порятунок свого побратима – то є національна особливість українського воїна. Слава тобі, вояче", – прокоментував голос на відео.

Нагадаємо, що також раніше кулеметник 72-ї окремої механізованої бригади Іван Гребенюк під час боїв під Вугледаром урятував життя двом десяткам українських захисників. Будучи пораненим, він кілька годин прикривав своїх побратимів. Бій зафільмував наш розвідувальний безпілотник. На відео видно, як з десятки окупантів біжать до позиції, де закріпилися наші захисники.

Попри важке поранення руки, кулеметник продовжував вести вогонь по окупантах, щоб побратими в цей час встигли змінити дислокацію. Вже у госпіталі Іван дізнався, що врятував життя своїм побратимам. І виконав наказ – завадив терористам отримати стратегічну перевагу. Чоловік вже переніс кілька операцій і сподівається, що він повернеться в стрій.