У мережі показали відео, як росіяни вивозять техніку з Нагірного Карабаху

Росія намагалася захопити всю територію України, розв'язавши повномасштабну війну 24 лютого. Однак ворог зустрів потужний спротив від ЗСУ й зазнав тотальних втрат особового складу та військової техніки.

План окупації повністю провалився, а Путін почав збирати рештки своїх солдатів з усіх гарячих точок, зокрема Нагірного Карабаху. Вже 27 березня оприлюднили відео як "орки виходять через Лачинський коридор".

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Лачинський коридор – шестикілометровий гірський коридор, що сполучає Вірменію та Нагірний Карабах,

– пояснили у мережі.

Варто зазначити, що перекидання військ Росії з Нагірного Карабаху до України дає можливість Азербайджану вирішити свої територіальні претензії та повернути регіон.

Росія стягує війська з Грузії та Вірменії

Олексій Арестович повідомив про стягування Росією військ з інших країн для війни в Україні.

Абхазія – пуста, Південна Осетія – теж напівпуста. База Ґюмрі у Вірменії – пуста абсолютно. З Нагірного Карабаху зняли трохи. І все це перекинули до нас,

– сказав він.

Радник глави ОП додав, що на полі бою наші військові вже навіть бачили вірменські паспорти.