Як російські війська тікали зі Зміїного: у мережі з'явилися фото "евакуації"
Джерело:"Думская"
У мережі опублікували фото, як російську окупанти "евакуйовувалися" з острова Зміїний. Зокрема, у кадрі опинилися зенітний комплекс "Панцир С-1" та радіолокаційна станція.
Російські загарбники упродовж декілька днів звозили на Зміїний бойову техніку. Для цього використовували великі судна та плавучі крани.
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За даними ЗМІ, острів фактично перетворили у склад радіоелектроніки посеред моря.
Однак "евакуювалися" окупанти вже на гелікоптерах та швидкохідних катерах. Це свідчить, що майже все цінне та секретне майно ворогу довелося залишити.
На Зміїному загарбники втратили:
- чотири ЗКР "Панцир С-1";
- два ЗРК "Тор";
- РСЗВ "Град";
- радіолокаційні установки.
За інформацією військових, операція на Зміїному триває і завершиться аж після того, коли українські військові впевняться у відсутності росіян на острові, а також самі закріпляться на ньому,
– мовиться у повідомленні.
У мережі показали, як російські війська тікали зі Зміїного / "Думская"
Залужний показав епічні кадри
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав епічні кадри, як ЗСУ "допомогли" росіянам остаточно евакуювати залишки гарнізону зі Зміїного. На острові більше "русскім духом" й не пахне.
Залужний розповів, що окупанти самі намагалися знищити свою техніку, озброєння та майно на острові Зміїний. Водночас загарбники традиційно не впоралися з поставленим завданням.
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