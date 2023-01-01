Рік змінив і Зеленського: у мережі порівняли новорічні звернення президента за 2022 і 2023 роки

Щороку за кілька хвилин до опівночі 1 січня, до українців звертається президент України. Цьогорічне звернення на тлі повномасштабної війни було особливим. Однак у мережі звернули увагу не тільки на те, про що говорив президент, але й на те, як він змінився за рік.

Користувачі мережі ділилися в мережі емоціями не тільки щодо промови президента, але й щодо того, як Володимир Зеленський змінився у порівнянні з минулим роком, повідомляє 24 Канал.

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Як змінився президент Володимир Зеленський

Новорічні звернення Володимира Зеленського щороку ставали предметом бурхливих обговорень у мережі, адже щороку привітання були різними. Крилаті фрази ставали популярними. Однак цьогорічне звернення очікувано було чутливим та емоційним з огляду на повномасштабну війну.

Та частину користувачів соцмереж розчулило те, як змінився Володимир Зеленський у порівнянні з минулим роком за час повномасштабної російської війни. Дехто порівняв президента у всіх зверненнях за його каденції.

Як змінився президент: дивіться відео

Звернення Володимира Зеленського в 2022 і в 2023: дивіться відео

Новорічне звернення президента

У новорічному зверненні до українців президент Володимир Зеленський заявив, що минулий рік почався для нас 24 лютого о 4:00. Глава держави відзначив, що російські ракети раз і назавжди зруйнували усі ілюзії. Вони продемонстрували, хто для України та всього світу друг, а хто – ворог. А найважливіше те, що пережите продемонструвало, на що здатні ми, українці.

За словами президента, 24 лютого українці почали творити нашу перемогу. Робили це з "багатьох цеглинок сотень інших перемог". Нам вдалося перемогти паніку, сумніви, зневіру, страх. Усі ми повірили у себе та Збройні Сили України.

Володимир Зеленський подякував усім, хто боронить нашу державу. Водночас він зазначив, що 2022 рік можна назвати роком втрат як для України, так і Європи. Але це формулювання не зовсім коректне. Адже Україна нічого не втрачала, у нас це забрали.

"У нас забрали. Україна не втратила синів і доньок – їх забрали вбивці. Українці не втратили домівок – їх знищили терористи. Ми не втратили своїх земель – на них зайшли загарбники. Світ не втратив мир – Росія його зруйнувала", – наголосив Зеленський.