"Оскар подвійних стандартів": українці обурливими мемами реагують на цьогорічну премію

Стрічка про російського опозиціонера Олексія Навального, який перебуває у в'язниці, перемогла на Оскарі у 2023 році. За нагородою на сцену вийшла дружина Навального – Юлія. Українці обурені, що організатори церемонії дали майданчик для виступу росіянам і водночас не дозволили звернутися Володимиру Зеленському.

Виступ дружини Навального неабияк обурив українців, через те, що Юлія нічого не сказала про війну в Україні та водночас наголосила на "боротьбі росіян за демократію", пише 24 Канал. На церемонії другий рік поспіль проігнорували боротьбу українців за свободу.

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Фільм розповідає про отруєння Навального

Американська академія кінематографічних мистецтв та наук другий рік не дозволяє виступити українському лідеру Зеленському. У МЗС України назвали це лицемірством.

Українці в мережі підкреслюють, що на церемонії Оскар-2023 дали виступити представниці країни, керівництво якої скоює щодня геноцид українців та етнічні чистки.

Користувачі соцмереж жартують, що Зеленський свого часу мріяв здобути Оскар, а Навальний – перемогти Путіна та стати президентом. Однак вийшло навпаки.

Прессекретарка Сергія Притули, Марія Писаренко, теж опублікувала гнівний допис. "Перемога Navalny на Оскарі 2023 багато про що: що не весь світ за нас, на жаль; що русня пробирається в несподівані місця і впливає на іноземні уми; що Кіноакадемія збрехала, мовляв Оскар не про політику, тому відмовимо у виступі Зеленському; що кіно теж не поза політикою".

Також у соціальних мережах пишуть, що цього року Оскар вирішили вручити сучасним фашистам, тобто росіянам.

"Хочеться ригати від того, як все це ліберальне кодло жодного слова не каже про геноцид українців, який здійснює їх країна, про сотні тисяч вбитих невинних людей, яких замордувала Росія. Йо**ний Оскар не дозволив промову Зеленського, але росіяни можуть говорити зі сцени скільки завгодно", – обурюється Мей Касахара.

Крім того, у мережі висміюють слова Навальної про "вільну Росію" так нібито хтось окупував російські території.

"Захід далі продовжує екстраполювати СРСР на Московію. Захід думає, що Українці повинні бути раді від нагороди "опозиціонеру". Очікувано", – пише Юрій Гнатюк.

У мережі пишуть, що Навально у в'язниці навряд чи потішить статуетка за перемогу фільму про нього.

Українці жартують, що цього року жюрі на церемонії Оскар були проросійський актор Стівен Сіґал і фанат Кремля режисер Олівер Стоун.

Що відомо про перемогу фільму про Навального

Стрічка канадського документаліста Деніела Роера "Навальний" отримала премію "Оскар" в номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Фільм розповідає про отруєння Навального 2020 року, його лікування в Німеччині та повернення в Росію. Навальний зараз відбуває покарання за сфабрикованою справою у Росії.

Отримувати статуетку разом командою фільму вийшла на сцену дружина Навального Юлія з їхніми спільними дітьми – донькою Дарією та сином Захаром