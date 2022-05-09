У мережі тиражують фейк про різке погіршення епідеміологічної ситуації у ЗСУ

Проросійські телеграм-канали тиражують фейки про різке погіршення епідеміологічної ситуації у Збройних Силах України. Таким чином Росія намагається посіяти паніку серед наших військових.

Про новий вкид попереджає Центр протидії дезінформації. У відомстві вчергове закликали довіряти лише перевіреним засобам інформації.

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Росіяни поширюють нісенітницю про епідемію туберкульозу

Російські пропагандисти швидко підхопили тезу, що "в українській армії почалася епідемія туберкульозу". Вони розповідають, що наші медики буцімто не можуть визначити точну причину епідемії, однак схиляються до двох варіантів "масового спалаху":

призов недообстежених резервістів та бійців тероборони,

активний призов до лав ЗСУ ув’язнених.

При цьому окупанти посилаються на "джерело в Генштабі ЗСУ". Звісно, що посилання на ці дані немає.

Пропагандисти зауважують, що "рівень санітарних втрат від туберкульозу становить понад 10% особового складу". До того, за їхніми словами, багато військових потребують евакуації.

Попереджаємо, вказана інформація не відповідає дійсності та створена лише з однією метою – для деморалізації та поширення панічних настроїв серед військових,

– наголосили у Центрі протидії дезінформації.

Останні фейки Росії

Головний спростовувач фейків росіян журналіст Сергій Лещенко розповів, що в окупантів настала "криза жанру". Кремлівська пропаганда вдається до повторювання тез. Так, на початку травня вони знову розпочали розганяти фейки про біологічну зброю в Україні.

Російські ЗМІ всерйоз видають тези, що "американські експерти приглядаються до встановлених фактів роботи біологічних лабораторій в Україні". На всяк випадок Лещенко повторив, що Україна не розробляла жодної біологічної та хімічної зброї.

Російські ЗМІ всерйоз видають тези, що "американські експерти приглядаються до встановлених фактів роботи біологічних лабораторій в Україні". На всяк випадок Лещенко повторив, що Україна не розробляла жодної біологічної та хімічної зброї. Водночас Росія усіляко намагається дискредитувати українських біженців за кордоном. Їхня пропаганда розганяє думку, що українці у Польщі мають кращий доступ до низки державних послуг. Утім, польські політики навпаки запевнили, що вимушені переселенці наразі зміцнюють економіку Польщі.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що серед іншого росіяни активно носяться із повідомленнями, що їхні війська планують наступ на Одесу. Утім, за його словами, – це лише фейк, який має на меті дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і прикрити власні поразки від ЗСУ.

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