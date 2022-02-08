У мережі жартують через величезний стіл Путіна на зустрічі з Макроном

У понеділок відбулася зустріч президента Франції Еммануеля Макрона з очільником Кремля Володимиром Путіним. Однак у користувачів соцмереж викликав сміх стіл, за яким відбувалися переговори політиків.

Довжелезний стіл, у протилежних кінцях якого сиділи президенти Франції та Росії, викликав бурхливу реакцію соцмереж. 24 канал зібрав для вас найкращі меми та фотожаби.

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Реакція соцмереж на стіл Путіна

Найперше питання, яке виникло в користувачів соцмереж після того, як вони побачили, де відбувалися переговори Путіна і Макрона, то це "як вони одне одного чули?". На цю тему вже з'явилися меми.

Наприклад, користувачі припускають, що Макрон використовував рупор, щоб розмовляти з Путіним.

Переговори Макрона і Путіна очима користувачів соцмереж: дивіться відео

Щобільше, у мережі вже з'явилися варіанти того, про що говорили Макрон та Путін. В хід пішли уже легендарні меми.



Ось так могли розмовляти Макрон та Путін / Фото ІМІ

Інші ж користувачі припускають, що в Кремлі навмисне поставили такий великий стіл. Це могли зробити для того, щоб Путін міг "викрутитися з незручних питань" дуже просто – сказати, що не чує.



Переговори могли пройти й так / твітер Latvietis Vidējais

Розмір стола викликає сміх

Розмір стола, за яким сиділи Путін та Макрон, викликав сміх у користувачів соцмереж. Ще більше сміху викликає фантазія людей, які створили чимало фотожаб. Пропонуємо найкращі з них.



Насправді зустріч була не в Кремлі, а в аеропорті / Фото з твітеру kalicihesap



Кажуть, переговори були цікавими / Фото з твітеру Ukropo4kA



Насправді переговори Макрона і Путіна могли пройти так / Фото з твітеру Franjorodowski



Або вони могли не грати, а спостерігати за грою / Фото з твітеру RenatoCoen



Або вони дивилися зовсім не на гру / Фото pleinghx



Щоб ви розуміли, наскільки стіл великий / Фото з твітеру g_mastropavlos



Насправді стіл був більшим / Фото з твітеру JohnMVegas

Протистояння Росії і Заходу

Насправді багато хто добре розуміє, що зараз між Росією і Заходом існує серйозна напруга на тлі загрози вторгнення до України. Для жартів тема не найкраща, але протистояння Росії та Заходу також стало ідеєю для мемів.



За Макроном і Путіним стоїть хтось значно більший / Фото з твітеру giantcat9



Сюжет для нової книги Роулінг: Гаррі Поттер і сили Кремля / Фото з твітеру A_Ra_Berlin

І наостанок ми приберегли для вас найкраще. Користувачі соцмереж розгадали секрет великого кремлівського стола. Насправді він призначений зовсім не для переговорів, а для банальний дитячих розваг. Ну а що? Кожен дорослий у душі дитина і любить час від часу повернутися у ті часи.

Для чого насправді Путіну стіл: кумедне відео

Зустріч Макрона і Путіна: головне