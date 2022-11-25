"Пане президенте, коли Україна переможе": мережу підкорило відео з хлопчиком з Вишгорода

Президент Володимир Зеленський відвідав Пункт Незламності у місті Вишгород на Київщині. Там один із дітлахів задав главі держави питання, яке турбує багатьох українців.

Президент відвідав Пункт Незламності в межах візиту до Вишгорода, який днями постраждав від ракетних обстрілів росіян. Зокрема глава держави побував біля постраждалого внаслідок обстрілу будинку.

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Діалог хлопчика з президентом підкорив мережу

У Пункті Незламності у Вишгороді хлопчик спитав президента, коли переможе Україна. На це Володимир Зеленський відповів, що Україна вже перемогла, але залишилося ще трохи. Після цього хлопчик спитав президента, чи можна зробити фото з ним, на що глава держави відповів ствердно.

Хлопчик у Вишгороді питає, коли переможе Україна: дивіться відео

Відео миттєво розлетілося мережею, адже, безумовно, що перемога – те, чого чекає кожен українець. Однак ми зламали план ворога, який сподівався на швидке захоплення України, а в підсумку був відкинутий з-під Києва, Чернігова та Сум. Потім наші воїни вибили окупантів майже з усієї території Харківщини та півночі Донеччини, звільнили майже всю Миколаївщину та правобережжя Херсонщини включно з Херсоном. Після масованих ракетних обстрілів енергооб'єктів українці не зламалися. Ми долаємо усі труднощі та виклики. Ворог уже програв.

Та все ж, попереду ще чимало роботи. Зокрема наші воїни день за днем роблять усе, аби остаточно вибити окупантів з нашої землі. Ми повинні всіляко підтримувати наших воїнів у цій нелегкій боротьбі.

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Під час масованої ракетної атаки 23 листопада, росіяни атакували Вишгородський район Київської області. Унаслідок обстрілів пошкоджені 4 будинки. Через влучання ракети загинуло 5 людей, понад 30 постраждали. Серед поранених є діти та 6 енергетиків.