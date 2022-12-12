"Та що тут зробиш, чоловіче": мережу потішила реакція Леттермана на тривогу у київському метро

Американський телеведучий Девід Леттерман прибув до Києва, де взяв інтерв'ю у президента Володимира Зеленського. Посеред розмови пролунала сирена.

Реакцію телеведучого можна побачити в спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", передає 24 канал. Девід Леттерман був спантеличений.

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Як відреагував Леттерман на сирену

Коли почала лунати сирена, Девід Леттерман спитав Володимира Зеленського, що потрібно робити, на що той відповів: "Нічого", адже запис інтерв'ю відбувався у метрополітені, який слугує укриттям.

Президент опісля пояснив, що сирена – це нагадування кожному про те, що війна триває, наші люди досі гинуть. Володимир Зеленський констатував, що, на жаль, війна стала нашою звичкою, то ж і сигнали сирени теж звичні. Однак їх не потрібно ігнорувати, бо війна триває.

Реакція Леттермана на сирену: дивіться відео

У коментарях користувачі мережі вирішили виправити президента і відзначити, що під час тривоги не можна нічого не робити, а потрібно донатити на ЗСУ.

"Якщо ти під час повітряної тривоги в метро, то що робити? Нічого! Чекати поки закінчиться!", – пише користувачка Олена.

"В смислі насінг, донатити хто буде?" – пише користувач breaking sad.

"Та шо ти тут зробиш, чоловіче?"

Що Зеленський сказав в інтерв'ю Латтерману

Під час інтерв'ю Девіду Леттерману Володимир Зеленський наголосив, що завершенням війни можна вважати не тільки припинення бойових дій, але й деокупацію усіх територій, які захопила Росія та вихід наших військ на міжнародно визнані кордони України.

Також глава держави оцінив ймовірність застосування Росією ядерної зброї. За словами президента, Путін дуже боїться смерті. То ж з цієї причини малоймовірно, що диктатор наважиться на застосування ядерної зброї, що матиме катастрофічні наслідки для Росії.