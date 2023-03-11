Лише гляньте на цю усмішку: мережу зворушило відео зустрічі українського бійця з бабусею

Мережу розчулило миле відео, на якому український захисник повернувся додому до своєї бабусі. Дивитися на це без сліз просто неможливо.

Зворушливе відео оприлюднили на сторінці Держприкордонслужби. Можна припустити, що боєць на відео – прикордонник, але стверджувати не будемо.

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В будь-якому випадку військовий нарешті опинився вдома. Там він зустрівся з рідними та бабусею, яка на нього дуже чекала. Кадри їхньої зустрічі здатні розчулити будь-кого.

Довгоочікувана зустріч військового з бабусею: дивіться відео

Раніше мережу розчулило відео від військовослужбовця, в якого народився син. Коли він приїхав додому, то присвятив своєму малюку колискову. На відео видно, як малеча спить під колискову тата-військового, заснувши на його гітарі. Часом малюк теж робить рухи ручками, немов відчуваючи ритм пісні. У коментарях зауважили, що, ймовірно, теж зростатиме гітарист.

А ще влітку 2022 року тато-військовий зробив сюрприз для своєї маленької донечки. Чоловік заховався у величезну коробку, а коли дитина почала відкривати "подарунок", її татко вискочив з середини. Емоції, що тоді пережила дівчинка навіть важко уявити.