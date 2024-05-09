Кличко та мер Брюсселя відвідали бійців батальйону "Свобода" та передали їм дрони і РЕБ

Мер Києва Віталій Кличко та мер Брюсселя Філіп Клоз привезли військову допомогу бійцям батальйону "Свобода".

Про це Віталій Кличко повідомив у своєму телеграм-каналі.

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Разом з мером Брюсселя Філіпом Клозом відвідали на Київщині бійців батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України. Приїхали з Філіпом не з пустими руками. Мер Брюсселя передав бійцям систему РЕБ та Starlink. А я, в якості благодійної допомоги, – ще 50 FPV-дронів,

– повідомив Віталій Кличко.

За словами мера Києва, деякі бійці відновлюються після поранень.

Мери Києва та Брюсселя відвідали бійців батальйону "Свобода" / Фото Віталія Кличка

Батальйон "Свобода" зараз вийшов з передової на ротацію, – Кличко

Віталій Кличко подякував меру і громаді Брюсселя за допомогу і зазначив, що нове, дуже потрібне захисникам, оснащення невдовзі вирушить на Донбас. Крім цього, він розповів, як київська громада допомагає 4 бригаді "Рубіж".

4-й бригаді від початку повномасштабної війни з бюджета столиці виділили понад 500 мільйонів гривень. На ці кошти бійці раніше закупили та відправили на фронт понад 1 500 БПЛА. А також – системи РЕБ, сотні радіостанцій, автівки та інше необхідне оснащення. Також у якості благодійної допомоги передавали бійцям 4-ї бригади сотні БПЛА різного типу, системи РЕБ, приціли нічного бачення, засоби захисту. Столиця і надалі продовжить допомагати нашим захисникам!

– наголосив Віталій Кличко.

Раніше Кличко повідомляв, що з початку 2024 року Київ виділив з бюджету на потреби Сил безпеки та оборони вже понад 6,5 мільярда гривень. І столиця продовжує шукати можливості, щоб і надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів.