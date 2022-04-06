Мери Олешок та Скадовська на Херсонщині покинули міста
Олешківський міський голова Євген Рищук та мер Скадовська Олександр Яковлєв виїхали зі своїх міст.
Про це очільники міст повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Обоє зараз у безпеці.
Увага Окупанти викради депутата Сергія Максименка, – Херсонська облрада
Олешківський міський голова Євген Рищук виїхав з міста
Джерело: фейсбук Рищука
Рішення виїхати з міста Рищук прийняв після того, як минулого тижня у його будинок зайшли окупанти. Після цього він вирішив вивезти свою доньку до кордону.
Зараз будуть говорити, що я втік, але мертвий мер чи мер у підвалі нікому користі не принесе. Я ж розумію, що рано чи пізно мене змушуватимуть прийняти той чи інший бік,
– сказав Рищук.
За словами міського голови, робота у місті налагоджена. Заступники працюють.
"Я на зв'язку, я в роботі, але дітей треба рятувати", – вважає Рищук.
Мер Скадовська теж звернувся до містян
Джерело: фейсбук Яковлєва
Він наголосив, що йому постійно погрожували окупанти, а також пропонували "співпрацювати".
Тож я був змушений виїхати з міста,
– пояснив Яковлєв.
"Розумію, що для багатьох було б спокійніше, якби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Та користі від мера в камері небагато", – додав він.
Наголосив, що робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.