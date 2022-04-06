Мери Олешок та Скадовська на Херсонщині покинули міста

Олешківський міський голова Євген Рищук та мер Скадовська Олександр Яковлєв виїхали зі своїх міст.

Про це очільники міст повідомили на своїх сторінках у соцмережах. Обоє зараз у безпеці.

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Олешківський міський голова Євген Рищук виїхав з міста

Джерело: фейсбук Рищука

Рішення виїхати з міста Рищук прийняв після того, як минулого тижня у його будинок зайшли окупанти. Після цього він вирішив вивезти свою доньку до кордону.

Зараз будуть говорити, що я втік, але мертвий мер чи мер у підвалі нікому користі не принесе. Я ж розумію, що рано чи пізно мене змушуватимуть прийняти той чи інший бік,

– сказав Рищук.

За словами міського голови, робота у місті налагоджена. Заступники працюють.

"Я на зв'язку, я в роботі, але дітей треба рятувати", – вважає Рищук.

Мер Скадовська теж звернувся до містян

Джерело: фейсбук Яковлєва

Він наголосив, що йому постійно погрожували окупанти, а також пропонували "співпрацювати".

Тож я був змушений виїхати з міста,

– пояснив Яковлєв.

"Розумію, що для багатьох було б спокійніше, якби я і надалі залишався в місті, але мені сказали однозначно: або співпрацюєш, або ідеш в підвал. Та користі від мера в камері небагато", – додав він.

Наголосив, що робота в місті та громаді налагоджена, все поки що без суттєвих змін. Виконком продовжує працювати в дистанційному режимі.

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