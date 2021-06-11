Меркель хоче "перетворити" Україну на експортера водню, – ЗМІ

Ангела Меркель шукає нове застосування для української газотранспортної системи у випадку відмови Росії від прокачування природного газу "трубою". Канцлерка Німеччини вважає, що Україна може стати для Європи експортером водню.

Це, переконана Меркель, цілком укладається в намір Євросоюзу перейти на "зелену" енергетику.

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Україну хочуть бачити експортером водню

Нещодавно радник Меркель з питань зовнішньої політики Ян Хеккер і радник президента США Джо Байдена з питань безпеки Джейк Салліван обговорювали конфлікт щодо трубопроводу "Північний потік-2".

За інформацією видання, представники Німеччини висунули пропозиції щодо того, як можна розрядити ситуацію. Вони хочуть надавати Україні помітнішу допомогу.

Зокрема, певний час були плани "перетворити" Україну на експортера водню. Якщо Європа хоче досягти своїх кліматичних цілей, то їй терміново необхідний водень як енергоносій.

Як цього хочуть досягти

Ідея полягає в тому, аби переобладнати для цього наявну мережу газопроводів. Але для цього потрібні значні інвестиції в поновлювані джерела енергії, особливо у вітроенергетику, аби український водень можна було виробляти без шкоди для клімату.

Для цього Україні потрібна допомога.

Щодо питання використання українських трубопроводів Меркель та Байден можуть поспілкуватися вже 13 червня на зустрічі G7 в Корнуоллі (Велика Британія). Також очікується двостороння дискусія лідерів обох держав у межах саміту щодо питання "Північного потоку-2".