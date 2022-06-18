Меркель каже, що готова стати мирним посередником між Москвою та Києвом

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що може виступити у ролі посередника у мирному врегулюванні конфлікту між Росією та Україною.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Redaktions Netzwerk Deutschland (RND), зауваживши, що наразі це питання не обговорюється, це лише перспектива, яку вона розглядає.

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Меркель зауважила, що до того, як вийти з політики у 2021 році вона намагалася запобігти українській кризі, але не досягла успіху в цьому.

Путін більше не був готовим до самітів у нормандському форматі. Та і я не досягла успіху в тому, щоб створити додатковий дискусійний формат для Росії та Європи про порядок європейської безпеки паралельно з нормандським форматом,

– розповіла Меркель.

При цьому вона не вважає, що Кремль чекав на її відхід з посади канцлера Німеччини, щоб розпочати війну в Україні.

Мовляв, її відставка могла бути одним із факторів поряд із "виборами у Франції, виведенням військ з Афганістану, стагнації у реалізації Мінських угод".

Меркель не вважає, що винна у війні

Раніше Меркель заявила, що не бачить своєї провини у широкомасштабному вторгненні Росії в Україну. Вона наголосила, що за часи її каденції не існувало можливостей створити такі умови безпеки, які могли б цьому запобігти.

Цікаво, що свою підтримку та солідарність з Україною Меркель висловила аж на 99 широкомасштабного вторгнення Росії. І лише після того, як відсутність її публічної позиції та підтримку запуску "Північного потоку-2" розкритикували у США та низці інших держав.

Повномасштабну війну Меркель назвала великою помилкою Росії. Вона також не вважає помилкою мінські домовленості. За словами Меркель, без них ситуація була б ще гіршою, а "дипломатія, якщо вона зазнає невдачі, не є хибною".

Чи буде корисна Меркель зараз?

Меркель очолювала уряд Німеччини протягом 16 років й за цей час буквально "підсадила" свою країну на залежність від російських енергоносіїв.

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Тож, малоймовірно, що амбіції Меркель стати мирним посередником між Україною та Росією, принесуть хоч якусь користь.

До слова, Меркель також вважає правильним рішенням не приймати Україну до Євросоюзу у 2008 році.

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