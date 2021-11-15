Меркель і Лукашенко майже годину говорили телефоном про біженців на кордоні: що вирішили

Ангела Меркель провела розмову з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Зокрема політики обговорили ситуацію з мігрантами на кордоні Білорусі та ЄС.

Білоруська сторона заявила, що говорили про "шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми". Про це 15 листопада заявили на сайті Лукашенка.

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Меркель провела телефонну розмову з Лукашенком

Під час розмови було обговорили низку проблем, і насамперед ситуацію з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах,

– мовиться у повідомленні.

За майже годину розмови у Лукашенка повідомили, що:

"детально порушили шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми, щоб недопустити ескалації ситуації на кордоні;

обговорили гуманітарну підтримку біженців через надання їм гуманітарної допомоги".

На сайті Лукашенка мовиться, що самопроголошений президент Білорусі та виконуюча обов'язків канцлера Німеччини "домовилися про подальші контакти з метою вирішення ситуації".

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