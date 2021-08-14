Меркель матиме вплив у політиці і після відставки, – Верещук про результати візиту у Київ

Перед фіналом своєї політичної кар'єри канцлерка Німеччини Ангела Меркель приїде у Київ. Попри те, що поїздка відбудеться перед відставкою, для України вона все одно важлива. Річ у тім, що Меркель і без посади матиме вплив у політиці.

Про це "слуга народу" розповіла у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі. Вона зазначила, що Меркель є найвпливовішою жінкою світу.

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"Очевидно, що вона матиме вплив і після офіційного, формального завершення своєї кар'єри", – зазначила "слуга".

За її словами, президент США Джозеф Байден, звичайно, покладається на Німеччину, як на лідера європейського континенту. Він хоче співпрацювати за старими лекалами.

"Він ставить на Німеччину. Ангела Меркель, яка багато років з ним співпрацювала, звісно, теж відіграватиме роль. Вона теж хоче, щоб її партія перемогла і залишалася у мейнстрімі політики: європейської і світової", – зауважила Верещук.

Отже, Меркель зробить усе, щоб поїздка до України та Росії завершилась для неї та її країни позитивно. Як використаємо це ми? Це залежить від нас,

– підсумувала "слуга народу".

Меркель приїде у Київ 22 серпня. Тоді зустрінеться з Володимиром Зеленським.

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