Меркель вирушила в прощальну поїздку на посту: які країни відвідає канцлерка Німеччини
Джерело:"Радіо Свобода"
Ангела Меркель наразі ще на посту канцлерки Німеччини вирушила у поїздку Балканами. Зокрема, 13 вересня вона відвідає Сербію, опісля вирушить у сусідню Албанію.
Меркель запланувала на 13 вересня поїздку в Белград – столицю Сербії. Це буде один з останніх візитів канцлерки Німеччини на посту.
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Прощальна поїздка Меркель на посту канцлерки
У Белграді Меркель обговорить з сербським президентом Александром Вучичем політичну та економічну співпрацю і процес інтеграції країни в Євросоюз.До слова, Вучич назвав поїздку Меркель "великою честю для Сербії та можливістю подякувати їй за все, що вона зробила для країни та регіону протягом свого тривалого й успішного терміну перебування на посаді".
А 14 вересня канцлерка вирушить до сусідньої Албанії, де проведе зустріч з прем'єр-міністрами 6 західнобалканських держав, які не входять до ЄС – Албанії, Боснії й Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.
За інформацією німецького уряду, переговори будуть зосереджені на регіональній співпраці.
Меркель іде з посади канцлерки: що відомо
- Ангела Меркель піде у відставку наприкінці свого четвертого терміну на посту канцлерки. Станеться це після виборів у Німеччині, запланованих на 26 вересня.
- У кріслі глави німецького уряду вона пробула 16 років.