Меркель вирушила в прощальну поїздку на посту: які країни відвідає канцлерка Німеччини

Ангела Меркель наразі ще на посту канцлерки Німеччини вирушила у поїздку Балканами. Зокрема, 13 вересня вона відвідає Сербію, опісля вирушить у сусідню Албанію.

Меркель запланувала на 13 вересня поїздку в Белград – столицю Сербії. Це буде один з останніх візитів канцлерки Німеччини на посту.

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Прощальна поїздка Меркель на посту канцлерки

У Белграді Меркель обговорить з сербським президентом Александром Вучичем політичну та економічну співпрацю і процес інтеграції країни в Євросоюз.

Вучич назвав поїздку Меркель "великою честю для Сербії та можливістю подякувати їй за все, що вона зробила для країни та регіону протягом свого тривалого й успішного терміну перебування на посаді".

А 14 вересня канцлерка вирушить до сусідньої Албанії, де проведе зустріч з прем'єр-міністрами 6 західнобалканських держав, які не входять до ЄС – Албанії, Боснії й Герцеговини, Косова, Чорногорії, Північної Македонії та Сербії.

За інформацією німецького уряду, переговори будуть зосереджені на регіональній співпраці.

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