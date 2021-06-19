Взяти приклад з Байдена: Меркель вважає, що ЄС слід розмовляти з Росією

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає, що Євросоюз має проводити активний діалог з Москвою. Політикиня наголосила, що Росія хоча і несе загрози, проте разом з тим є й великою сусідкою країн євроспільноти.

Про це Меркель заявила у Берліні перед зустріччю з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вести перемовини з Кремлем, зауважила вона, – в інтересах Брюсселя.

Актуально Відштовхнути, стримати та залучити: ЄС визначив нову стратегію щодо Росії

Ми дуже зацікавлені, якщо ми хочемо безпеки та стабільності в ЄС, залишатися у діалозі з Росією, як тяжко це не було б,

– сказала Меркель.

Меркель порадила взяти приклад з Байдена

Як приклад канцлерка Німеччини навела Джо Байдена. Адже президент США зустрівся з Володимиром Путіним і мав з главою Кремля "досить відкритий діалог". Отож Євросоюз зі свого боку може зробити те саме.

Лише під час процесу перемовин можна зрозуміти позиції один одного. Меркель також нагадала, що багато країн ЄС піддались "гібридним атакам Росії", а прогрес у вирішенні ситуації на Сході України бажає бути кращим.

Саме питання відносин з Москвою стане одним з пріоритетних питань саміту Євросоюзу. Зустріч стартує вже наприкінці наступного тижня.

Цікаво Не було ніякої зради: чому зустріч Байдена з Путіним не варто оцінювати з песимізмом

Меркель раніше згадала про окупацію Криму

Зазначимо, що під час виголошення промови через 80 років з часу нападу Німеччини на СРСР Меркель згадала і про окупацію Криму. Вона заявила, що політика Росії щодо півострова та підтримка сепаратистів є порушенням міжнародного права. У такий спосіб Москва підриває післявоєнний лад в Європі.