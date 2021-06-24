Меркель: Євросоюз має шукати прямі контакти з Росією та Путіним

Ангела Меркель виступила за прямі контакти Євросоюзу з Росією та її президентом. Мовляв, це потрібно для того, аби покращити відносини.

Таку заяву німецька канцлерка зробила 24 червня. Вона виступила перед німецькими депутатами у Бундестазі.

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"Я вважаю, що ми, Європейський Союз, також маємо шукати прямі контакти з Росією та Володимиром Путіним", – підкреслила політикиня.

Недостатньо, аби президент США поговорив з президентом Росії. Я дуже вітаю це, але ЄС також має створювати майданчики для діалогу,

– наголосила вона.

Зауважимо, що раніше Меркель запропонувала очільника Кремля запросити на саміт глав держав Євросоюзу. Він пройде вже 24 – 25 червня.

Напередодні Меркель спілкувалася з Путіним

22 червня німецька канцлерка зателефонувала Путіну. Розмова стосувалася роковин нападу нацистської Німеччини на СРСР, Другої світової війни загалом та її наслідків.

Та крім цього, вони обговорили й інші теми. Меркель, зокрема, поцікавилася про зустріч з Байденом у Женеві. Путін поділився з нею основними підсумками саміту.

Що каже Путін про Меркель

Як пише Интерфакс, на початку червня Путін назвав Меркель надійним і стабільним партнером. Він сподівається, що новий німецький уряд не відходитиме від її принципів роботи. "Я її дуже ціную, вона дуже досвідчений політик. Людина пряма, але надійна. Вона послідовна, вміє відстоювати свою позицію", – висловився російський президент про політикиню.