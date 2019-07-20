Меркель розповіла про стан свого здоров'я та коли піде з політики

Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела прес-конференцію, на якій заявила про закінчення політичної кар'єри і стан свого здоров'я.

Як повідомляє Euronews, вона підтвердила вихід з політики в 2021 році. Зокрема, канцлер заявила, що не має наміру брати участь у виборах 2021 на пост канцлера і зазначила, що після закінчення терміну повноважень у неї буде "інше життя".

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Крім того, вона прокоментувала своє здоров'я. Меркель підкреслила, що розуміє весь інтерес громадськості до стану свого здоров'я, проте вважає, що це особисте питання. Вона запевнила, що в змозі працювати.

Я відчуваю себе добре. З такою кількістю цікавих питань – дуже добре. В 2021 роція піду з політики. Я вважаю, що життя після цього продовжиться, і я сподіваюся провести її в доброму здоров'ї,

– наголосила німецький лідер.

До слова, рішення покинути політичні пости після терміну закінчення чинних повноважень на чолі німецького уряду Ангела Меркель оголосила ще 29 жовтня 2018 року на прес-конференції у Берліні. Причини свого рішення Меркель пояснила необхідністю перегорнути сторінку в історії партії і країни. Вона також заявила, що після відходу з поста канцлера більше не буде займати посад у політиці.

Коли Меркель ставало погано?

Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

German Chancellor Angela Merkel says she is "very well" again after drinking three glasses of water.



Earlier Merkel was visibly shaking as she greeted Ukrainian President Volodymyr Zelenskiy at temperatures of around 30 degrees celsius in Berlin. pic.twitter.com/uWhnW0scD7 — DW Politics (@dw_politics) 18 червня 2019 р.

Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

Третій інцидент з тремтінням, стався він, коли Меркель і глава фінського уряду Антті Рінне, 10 липня, слухали гімни країн. Чоловік ніяк не відреагував на нездужання колеги. Пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі і приводів для занепокоєння немає.

Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео

German Chancellor Angela Merkel seen trembling in public for 3rd time in less than a month at reception ceremony for Finnish Prime Minister Antti Rinne, triggering further speculations about her health pic.twitter.com/3JuXKi2b20 — DAILY SABAH (@DailySabah) 10 липня 2019 р.

Після трьох випадків тремтіння Ангела Меркель вирішила змінити офіційний протокол зустрічі іноземних гостей. У четвер, 11 липня, вона приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен і двоє лідерів країн провели церемонію сидячи.



Ангела Меркель та Метте Фредеріксен