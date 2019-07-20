00:34
23 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Банальна смерть президента Туркменістану. Скромний російський мільярдер
      Вєсті Кремля
      00:15, сьогодні
      Вєсті. UA: Проліт Ляшка повз мандат. Вісім друзів Савченко
      Вєсті.UA
      23:20, 22 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, 19 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Меркель розповіла про стан свого здоров'я та коли піде з політики

      1308 Читать новость на русском
      Ангела Меркель
      Ангела Меркель / gettyimages

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель провела прес-конференцію, на якій заявила про закінчення політичної кар'єри і стан свого здоров'я.

      Як повідомляє Euronews, вона підтвердила вихід з політики в 2021 році. Зокрема, канцлер заявила, що не має наміру брати участь у виборах 2021 на пост канцлера і зазначила, що після закінчення терміну повноважень у неї буде "інше життя".

      Читайте також: Експерти розшифрували, що шепотіла Меркель, коли тремтіла

      Крім того, вона прокоментувала своє здоров'я. Меркель підкреслила, що розуміє весь інтерес громадськості до стану свого здоров'я, проте вважає, що це особисте питання. Вона запевнила, що в змозі працювати.

      Я відчуваю себе добре. З такою кількістю цікавих питань – дуже добре. В 2021 роція піду з політики. Я вважаю, що життя після цього продовжиться, і я сподіваюся провести її в доброму здоров'ї,
      – наголосила німецький лідер.

      До слова, рішення покинути політичні пости після терміну закінчення чинних повноважень на чолі німецького уряду Ангела Меркель оголосила ще 29 жовтня 2018 року на прес-конференції у Берліні. Причини свого рішення Меркель пояснила необхідністю перегорнути сторінку в історії партії і країни. Вона також заявила, що після відходу з поста канцлера більше не буде займати посад у політиці.

      Коли Меркель ставало погано?

      Вперше неконтрольований приступ помітили в Ангели Меркель 18 червня під час зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським. Вона сильно тремтіла, було помітно, що канцлерці важко встояти на ногах і вона може втратити свідомість.

      Напад у Меркель під час зустрічі з Зеленським: відео

       

      Невдовзі ситуація повторилася. 27 червня під час промови президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера журналісти звернули увагу на те, що руки Ангели Меркель сильно тремтіли. Тоді їй довелося міцно притиснути їх до тіла, аби це було менш помітно.

      Меркель почала тремтіти на зустрічі з президентом Німеччини: відео

       

      Третій інцидент з тремтінням, стався він, коли Меркель і глава фінського уряду Антті Рінне, 10 липня, слухали гімни країн. Чоловік ніяк не відреагував на нездужання колеги. Пізніше канцлер повідомила журналістам, що її самопочуття в нормі і приводів для занепокоєння немає.

      Ангелі Меркель стало погано на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії: відео

      Після трьох випадків тремтіння Ангела Меркель вирішила змінити офіційний протокол зустрічі іноземних гостей. У четвер, 11 липня, вона приймала у Берліні нову прем’єрку Данії Метте Фредеріксен і двоє лідерів країн провели церемонію сидячи.

      меркель тремтить
      Ангела Меркель та Метте Фредеріксен

      blog_ava
      Трансфери команд УПЛ: онлайн
      22 липня
      9548
      Теги: Ангела Меркель
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 липня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      22 липня , 22:30 Афера століття: схемщиці у Львові відсудили в облради майно, яке самі ж і вкрали
      Тетяна Мартинюк 553
      Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      22 липня , 22:13 Головні новини 22 липня: Єфремова випустили, а "Слуга народу" отримає монобільшість у Раді
      2833
      Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      22 липня , 09:00 Як обрати смартфон: на що потрібно звертати увагу
      2026
      Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      22 липня , 22:00 Шабаш чекистов в рясах, упоротые рабы и люди второго сорта: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец
      Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      22 липня , 21:07 Конфлікт США та Huawei: який вплив він мав на Україну – інтерв’ю з Алланом Ченом
      371
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук