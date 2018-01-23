Меркель та Макрон підписали договір про дружбу між Францією та Німеччиною, – ЗМІ

Бундестаг і Національна асамблея Франції 22 січня, у 55-річницю Єлисейського договору, ухвалили символічний документ. На спільному засіданні парламенти двох країн прийняли резолюцію, що закликає до поглиблення партнерства між двома державами.

Про це повідомляє Le Figaro.

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У документі зазначається, що дві держави повинні "розвивати транскордонне співробітництво", "збільшувати повноваження евроокругів", зокрема у сфері дошкільних установ і громадського транспорту, сприяти вивченню мови один одного, управляти спільними проектами, зауважує видання.

Президент Національної асамблеї Франції Франсуа де Рюжи на спеціальній парламентській сесії у Берліні заявив, що "націоналізм і популістські рухи становлять загрозу для всіх європейських держав", тому зміцнення співпраці між Францією та Німеччиною є "передумовою для зміцнення всієї Європи".

"50 років тому французи та німці зважилися на новий прорив. Ми теж хочемо цього сьогодні", – прокоментувала ухвалення резолюції канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Ми прагнемо до більш єдиної, ефективної, демократичної Європи, яка самостверджується у світі і відстоює свої цінності,

– доповнив французький лідер Еммануель Макрон.

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Додамо, що Єлисейський договір був підписаний Шарлем де Голлем і Конрадом Аденауером 22 січня 1963 року. Він зупинив столітню ворожнечу між двома країнами і поклав початок французько-німецькій дружбі після Другої світової війни.