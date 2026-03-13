Мінус 600 тисяч доларів: знищено два розвідувальних БпЛА противника "Мерлін-ВР"
- Українські військові знищили два розвідувальних БпЛА "Мерлін-ВР" вартістю понад 300 тисяч доларів кожен на окупованій території Запорізької області.
- Операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ.
Українські військові завдали удару по ворогу та знищили два розвідувальних БпЛА "Мерлін-ВР" на тимчасово окупованій території України.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Які результати операції ЗСУ?
У Генштабі розповіли, що операцію провели підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил України у районі Гуляйполя Запорізької області.
За словами військових, ці безпілотники ворог використовує для повітряної розвідки, виявлення позицій українських підрозділів та коригування артилерійського вогню.
Відомо також, що орієнтовна вартість одного такого БпЛА становить понад 300 тисяч доларів США.
Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війна в Україні вступила в нову стадію, де вирішальну роль відіграють безпілотні системи.
За його словами, Сили оборони й надалі утримують перевагу в застосуванні FPV-дронів мультироторного типу, хоча росіяни вже набули спроможності виробляти понад 19 тисяч FPV-дронів на добу.
В ніч на 12 березня українську військові знищили ЗРК С-300В у районі Боровеньок Луганської області. Також було уражено ворожий командно-спостережний пункт на Запорізькому напрямку.
У Донецькій області, приблизно за 15 кілометрів від Покровська, бійці Сил оборони вдарили по пунктах управління російської армії. Влучання сталося в місті Селидове.
Днями українські воїни також вдарили крилатими ракетами по підприємству Кремній Ел у Брянську, застосувавши Storm Shadow. За словами військових, цей завод відіграє важливу роль у створенні російського високоточного озброєння.