Мерц каже, що Patriot будуть в Україні вже за тижні: ЗМІ пояснили, як це можливо

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Україна отримає системи Patriot в найближчі тижні. Ймовірно, йдеться про надання комплексів за рахунок вже запланованих постачань за контрактами із третіми країнами.

Так, стало відомо, що Україна може отримати 17 установок Patriot і приблизно 140 ракет за рахунок Швейцарії, передає 24 Канал.

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Як Україна може отримати Patriot так швидко?

Видання Defense Express звернуло увагу, що строки передачі нових ЗРК Patriot Україні окреслені у межах "тижнів" виходять виходить за межі відомих строків навчання операторів навіть за прискореною програмою.

Адже потрібно не лише транспортувати та встановити системи, а ще й навчити українські розрахунки.

Так, наприкінці 2023 року у Німеччині одна група із 70 осіб пройшла навчання за стиснутою програмою. Вона тоді зайняла 1,5 місяця.

Втім, навіть такий строк навчання доволі мало корелюється із терміном, що вимірюється у "тижнях".

Ймовірно, заява Фрідріха про "тижні" може означати те, що у Німеччині на постійній основі йшла безперервна підготовка нових розрахунків навіть без чіткої впевненості у тому, що ЗСУ будуть отримувати додаткові батареї Patriot.

Або ж отримання додаткових ЗРК було узгоджено раніше. Але через зміну адміністрації Білого дому було відтерміноване. Тобто вже була підготовлена необхідна кількість розрахунків.

Найпесимістичніший варіант – це те, що Мерц мав на увазі, що "тижні" підуть лише на транспортування Patriot до Європи, після чого почнеться відлік строку підготовки операторів на них. Отже, тоді строк отримання цих додаткових засобів ППО зсувається у категорію "місяці".