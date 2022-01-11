"Мертве тіло на плечах": чому ОДКБ – це не НАТО та як Путін показує "сили" в Казахстані

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв днями звернувся за допомогою до Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військового альянсу, який об'єднує шість колишніх радянських республік, зокрема, Росію, щоб придушити протестні рухи у країні, які він назвав "терористичною загрозою".

За кілька годин російські десантники та білоруський спецпідрозділ сіли на літаки до Алмати. Це перший випадок в історії, коли був використаний контингент ОДКБ. Про те, що це за Організація, як її використовує Росія та чи можна ОДКБ порівнювати з НАТО – сайту 24 каналу розповіли експерти.

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"ОДКБ не є аналогом НАТО"

Що таке ОДКБ Військовий союз на чолі з Росією, що складається з шести колишніх радянських держав. Створений у 2002 році (Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан). Мета ОДКБ – забезпечити колективну оборону будь-якого члена, який стикається із зовнішньою агресією.

ОДКБ також координує зусилля у боротьбі з незаконним обігом зброї між державами-членами. Організація розробила для своїх членів підготовку правоохоронних органів для досягнення цих цілей.

Країни, що входять до ОДКБ, також використовують Організацію для протидії кібервійні, торгівлі наркотиками, незаконному обігу зброї, транснаціональній злочинності та тероризму. Вищим керівним органом ОДКБ є Рада колективної безпеки, яку по черзі очолюють лідери країн організації.

Токаєв попросив допомоги в ОДКБ / Фото з архіву сайту 24 каналу

"Мертве тіло на плечах кожної країни"

ОДКБ інколи ще називають євразійським аналогом НАТО, хоча до складу Альянсу входять 30 держав, а до неї – лише шість.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко наголосив, що ОДКБ не можна порівнювати з НАТО, оскільки основною рушійною силою в Організації договору про колективну безпеку є Російська Федерація та її мілітарний потенціал, який базується виключно на погрозах застосування ядерної зброї.

На прикладі Казахстану ми могли бачити, коли основну частину групування так званої ОДКБ направили у Казахстан за достатньо швидкий період – менше ніж за 24 години. Хоча напередодні прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв про те, що ніякого втручання Росії у внутрішні справи Казахстану не відбудеться. Однак, що вірити Пєскову, що Путіну, що будь-якому офіційному представнику РФ, який представляє її інтереси, – це собі лише на шкоду. Олександр Коваленко Військово-політичний оглядач

Крім того, у РФ є потенціал техніки, яка є у її розпорядженні, живої сили та кількості силових структур, що можуть бути застосовані досить швидко проти країн, які з нею безпосередньо межують. Також Росія має військові бази або військові об'єкти на території інших учасників організації.

Фрагментарно ОДКБ охоплює лише частину Центральної Азії, частину Південного Кавказу та Білорусь, а основним гравцем, який взаємодіє із цими зонами є Росія. На відміну від НАТО за весь час свого існування, ОДКБ жодного разу не використовувала своїх миротворчих сил у будь-яких конфліктах за виключенням Казахстану.

Казахський політолог Досим Сатпаєв на сторінці в Facebook написав, що ОДКБ – це насамперед геополітичний інструмент Росії.

Застосування ОДКБ у внутрішніх справах Казахстану говорить про те, що традиційна казахстанська багатовекторність пішла в історію і тепер свою внутрішню та зовнішню політику наша влада робитиме з огляду на Володимира Путіна. А це вже ставить під сумнів збереження нашої суверенності,

– наголосив він.

Протести у Казахстані / Фото dumskaya

Коваленко зазначив, що ОДКБ в цілому сама по собі як структура протягом всього свого існування ніяк себе не проявляла. Вона є "мертвим тілом" на плечах, фактично, кожної країни, яка входить у склад цієї організації.

Азербайджан та Узбекистан вийшли зі складу ОДКБ. У ній немає ніякої ефективності, це не та організація, в яку хочуть вступати, як от в Північноатлантичний альянс. Події в Казахстані були використані виключно на користь ОДКБ, щоб проявити її хоч якусь користь, якийсь коефіцієнт корисної дії цієї структури в очах громадян Білорусі та Російської Федерації,

– додав експерт.

За словами фахівця, ця структура використовується як приватна воєнна компанія "Вагнера", починаючи з 2011 року в Сирії, коли Росія не могла відправляти свій контингент на офіційних засадах для підтримки режиму Башара Асада. Тоді використовувалися виключно найманці Російської Федерації. Аналогічно російські найманці відправлялися в Мозамбік – державу на південному сході Африки, а також у Лівію та Венесуелу.

Олександр Коваленко / Фото з фейсбуку експерта

Зараз ОДКБ використовується у форматі, як приватна воєнна компанія "Вагнера". Російські військові відправляються на якихось напівофіційних засадах у сусідню республіку. Так званий президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив відповідний запит на відправлення контингенту ОДКБ, але виникають і відповідні питання, а чи потрібен був цей контингент Казахстану у цій ситуації?

– сказав Коваленко.

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"Альянс – набагато потужніший"

Організація Договору про колективну безпеку формується шляхом внесків держав-членів, затверджених Радою колективної безпеки та інших доходів, і не може мати

дефіциту. Валютою бюджету ОДКБ є російський рубль. Якщо подивитися на витрати держав-членів та військовий потенціал, то основним локомотивом є Росія.

Бюджет Організації на 2021 рік склавНаприклад, внесок Республіки Білорусь склав 44,6 мільйона російських рублів.

Цивільний бюджет НАТО у 2021 році склав 258,9 мільйона євро, військовий бюджет – 1,61 мільярда євро. Всі країни-члени роблять внесок до цих бюджетів, виходячи із погодженої формули витрат, яка розроблена на основі обсягів ВНП.

Кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики Євген Магда наголосив, що військовий потенціал ОДКБ з НАТО є непорівнянний – Альянс набагато потужніший.

Якщо ми говоримо про потенціал у питаннях політичних, то, звичайно, у НАТО є все ж таки помітне лідерство США, а в ОДКБ – Російської Федерації. Однак для того щоб вступити в Північноатлантичний альянс, треба виконувати не тільки військові вимоги щодо сумісництва, але й політичні. В ОДКБ таких політичних вимог я не бачу, там достатньо дотримуватися лінії Путіна і все буде добре. Тому, я думаю, тут порівняння в принципі неможливе і це абсолютно різні речі. Євген Магда Кандидат політичних наук, директор Інституту світової політики, фахівець з питань гібридності

За його словами, НАТО та ОДКБ об'єднує лише те, що це два військово-політичних альянси. Однак, зважаючи на те, що Організація договору про колективну безпеку існує вже понад десять років, операція в Казахстані була першою і помітно-символічною. НАТО в цьому сенсі діє значно активніше.

Євген Магда / Фото з фейсбуку експерта

Це було зроблено, по-перше, щоб показати вплив Росії фактично під час перемовин з питань безпеки, які ініціювала Російська Федерація. А по-друге, бо це була перша подібна операція. ОДКБ в такий спосіб компенсувала своє невтручання у Вірменію,

– зазначив Магда.

Крім того, це збільшило легітимність Олександра Лукашенка, який себе активно проявляв та робив якісь заяви. Проте в будь-якому випадку цей вплив не є унікальним, додав фахівець.

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