"Мертві душі": Україна виплачувала пенсії людям, які померли, на окупованих територіях
Джерело:СБУ
СБУ вдалось повернути бюджету понад 10 мільйонів гривень. Ці кошти на окупованих територіях виплачували "мертвим душам". Мовиться про пенсії та соціальні виплати.
У 2021 році працівники СБУ виявили понад тисячу фактів неправомірного нараховування пенсійних та соцплат.
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Виплати надходили людям, які померли від коронавірусу
Усі вони були зареєстровані на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Парадокс у тому, що виплати надходили уже "мертвим душам" – людям, які померли під час пандемії коронавірусу.
Українська влада автоматично продовжила дію банківських карток
Це стало можливим, оскільки українська влада автоматично продовжувала дію банківських карток під час карантину. Цим і скористались представники окупаційної влади.
Гроші потрапляли у бюджети так званих "республік"
Гроші, таким чином, отримували рідні померлих, серед яких нерідко траплялись родичі проросійських бойовиків та "чиновників" так званих "республік". Ба більше, частина з цих коштів потрапляла у "бюджети" окупаційних утворень.
Це цікаво Пенсія і тут, і там: чи можуть трудові мігранти претендувати на соціальні виплати в УкраїніЗверніть увагу! За цими фактами розпочато кримінальне провадження – за шахрайство. Наразі триває виявлення подібних фактів.
Ексбойовик хотів отримати українську пенсію
Зазначимо, що нещодавно на Луганщині затримали колишнього проросійського бойовика. Чоловік намагався потрапити на підконтрольну українському уряду територію – аби оформити пенсію. Отож, замість коштів на найманця очікувало кримінальне провадження – за участь у незаконних збройних формуваннях.