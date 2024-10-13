У лісі на Прикарпатті знайшли тіла двох грибників

Рятувальники в Карпатах знайшли тіла двох грибників, які пішли в ліс та не повернулись. Трагедії трапились на Івано-Франківщині.

Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області повідомило, що мешканці пішли в ліс та не повернулись 11 та 12 жовтня. Їх знайшли у Калуському та Коломийському районах відповідно.

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Що відомо про смерть людей у лісі

Сьогодні вранці (12 жовтня – 24 Канал) рятувальники разом із місцевими жителями виявили тіла двох чоловіків у лісових масивах Калуського та Коломийського районів,

– заявили в ДСНС.

Рятувальники повідомили, що 12 жовтня рідні повідомили про зникнення жителя Коломийського району, 1971 року народження. Чоловік 11 жовтня вранці пішов на гриби біля села Товмачик Коломийської територіальної громади та не повернувся додому.

Пошукові роботи тривали всю ніч, але, на жаль, вранці тіло чоловіка знайшли рятувальники та місцеві жителі. Загиблого, рятувальники транспортували до населеного пункту,

– розповіли в ДСНС.

Окрім того, 11 жовтня люди з Калуського району звернулися з проханням допомогти в пошуках місцевого мешканця, 1963 року народження. Він також пішов у ліс збирати гриби біля села Завій Новицької громади та не повернувся.

Вранці 12 жовтня тіло чоловіка виявили місцеві жителі.

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Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким померлих.

Рятувальники закликали людей не йти в ліс, якщо почуваєтеся зле. Також в ДСНС кажуть, що: