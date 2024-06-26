Меру Мукачева Балозі обрали запобіжний захід

Меру Мукачева Андрію Балозі ВАКС обрав запобіжний захід. Йдеться про тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Ще вдень, 26 червня, прокурор повідомив про підозру меру Мукачева та голові районної ради, а наразі йому обрали запобіжний захід. Також детективи НАБУ повідомили про підозру ще 4 особам, причетним до справи щодо незаконного продажу землі.

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Балозі обрали запобіжний захід

26 червня 2024 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до міського голови на Закарпатті,

– йдеться у повідомленні САП.

Він спільно з іншими особами підозрюється у зловживанні службовим становищем з метою продажу за заниженою вартістю земельної ділянки комунальної власності площею понад 3 гектари.

Так, суд застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 30 мільйонів гривень застави, з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.

Це означає, що він також має здати закордонні паспорти та не відлучатись за межі Мукачева без дозволу слідчого.

. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, ще 10 жовтня 2023 року НАБУ та СБУ навідалися до мера Мукачева та голови Мукачівської районної ради з обшуками. Причиною була корупційна схема продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" – ділянка прямо в центрі міста на березі річки Латориця.