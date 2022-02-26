Месенджер WhatsApp технічно захищений, – РНБО

В Раді національної безпеки та оборони уточнили інформацію щодо месенджера WhatsApp.

В РНБО відзначили, що месенджер WhatsApp технічно захищений.

Натомість є проблема з інформацією, яка публікується в групах WhatsApp. Особливо тих, які були створенні за останні 2 – 3 дні. Саме після російського вторгнення до України. Тож вона вимагає особливої пильності.

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Перед тим Центр протидії дезінформації попередив, що форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення про те, як добратися до Києва. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони – нові учасники груп Київщини, долучились до груп лише з 25 лютого.

"Шановні мешканці Київщини, будь ласка, будьте уважними та обережними! Особи, які розпитують інформацію про маршрути переміщень, – це ворожі агенти, які збирають інформацію. Не пишіть маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги", – йдеться в заяві Центру.

Якщо ви побачили на форумі питання, як наведено вище, натисніть на профіль автора опитування і в разі, якщо він є новим учасником форуму (долучився до спільноти лише вчора чи сьогодні), то:

подавайте скаргу адміну групи. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування – це ворог, який збирає інформацію.

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