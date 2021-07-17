Є надія, що зниклі ще живі, – мешканка Німеччини розповіла про руйнівні повені

Західна Європа потерпає від масштабних руйнівних повеней. Через надлишок води річки вийшли з берегів та затопили навколишні райони Німеччини, Бельгії, Люксембургу, Нідерландів і Швейцарії. Сотні людей зникли безвісти.

Мешканці Західної Німеччини розповіли, що сильні зливи трапляються часто, однак не в таких катастрофічних масштабах. Насамперед це пов'язано з гірськими річками, які протікають у регіоні.

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Рятувальники не можуть встановити точну кількість жертв

"Ці річки прориває через те, що в них немає русла і стільки місця, щоб витримати воду саме в такому об'ємі. Тому вони й прориваються", – розповіла Тетяна Вінтер, яка проживає у Ремагені.

Після повені на землі лежать віднесені водою побиті автомобілі. Через негоду:

будинки знищено вщент;

зруйновано лінії електропередач та трансформаторні станції;

місцями призупинено рух потягів залізницею.

Через відсутність мобільного зв'язку важко встановити точну кількість загиблих внаслідок негоди. Наразі офіційно повідомляють про 133 жертви. У зв'язку з надзвичайною ситуацією Міністерство оборони Німеччини оголосило "тривогу в разі катастроф у мирний час". Бундесвер направив у постраждалі райони танки, гелікоптери, іншу військову техніку для ліквідації завалів.

Мобільного зв'язку й інтернету немає. Людям не можуть додзвонитися. Є надія, що вони живі, просто до них немає доступу,

– зазначила Тетяна Вінтер.

Наслідки повеней у Бельгії й Нідерландах

Сильно постраждали й східні регіони Бельгії. Через повені там зупинено рух транспорту, що зачепило й столицю – місто Брюссель. Під час інтерв'ю мера Пепінстера в прямому ефірі камера зафіксувала часткове руйнування будинку.

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Влада закликала громадян, які мешкають поруч з річкою Маас, покинути свої будинки. Тисячі бельгійців вже евакуювали.

У Нідерландах внаслідок повеней найбільше постраждала провінція Лімбург поблизу німецького кордону. Там прорвало дамбу, вода тепер руйнує інфраструктуру усього регіону. Тож прем'єр-міністр оголосив ситуацію в провінції національним лихом. Звідти вже почали евакуйовувати людей.

Європу накрили масштабні повені / Фото Associated Press