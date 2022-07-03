Мешканці Бєлгорода скаржаться на гучні "хлопки": над російським містом – хмари диму

У російському Бєлгороді пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму.

Від "хлопків" перелякались місцеві росіяни. Перелякані мешканці міста знімали відео та передавали їх в росЗМІ.

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У російському Бєлгороді знову "хлопки"

Жителі Бєлгорода повідомили про гучні звуки вибухів у місті. Також росіяни на відео зняли, як у них в місті одразу з вікна "бавовна". Місцеві жителі повідомили, що вибухів було декілька.

Вибухи лунали в Курську

Окрім Бєлгородщини, вибухає також Курськ. Але тут схоже дійсно працювало ППО,

– мовиться у повідомленні.

Також є повідомлення про вибухи на аеродромі в Мелітополі.

У мережі показали вибухи в Курську: відео

У Бєлгороді пролунали вибухи: дивіться відео

Момент вибуху в Бєлгороді: відео

У росіян вночі проти 3 липня була дуже гучна "бавовна": відео

Ще одні "хлопки" у місті: відео

Офіційно Росія поки не пояснила свої "хлопки" через які бідкаються росіяни.

Проте варто пригадати, що Росія саме з Бєлгорода відправляє посилення в Україну своїм окупаційним військам. Саме з цього міста російські окупанти щоразу гатять по Харкову.

Коротко про "хлопки" у Бєлгороді

Останні "хлопки" в Бєлгороді росіяни чули ще 18 червня. Тоді вони бачили у небі спалахи. Варто зауважити, що після цих звуків далі "прильоти" по Харкову. Адже саме з цього міста Росія запускає ракети.

7 червня в Бєлгородській області горів склад із запасами для реактивних систем залпового вогню. Росія казала про недбалість.

"Бавовна" у росіян в Бєлгороді лунала також 17 та 18 червня. Тоді було відомо, що окупанти традиційно звинувачували в атаках Україну.

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