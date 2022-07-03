Мешканці Бєлгорода скаржаться на гучні "хлопки": над російським містом – хмари диму
У російському Бєлгороді пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму.
Від "хлопків" перелякались місцеві росіяни. Перелякані мешканці міста знімали відео та передавали їх в росЗМІ.
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У російському Бєлгороді знову "хлопки"
Жителі Бєлгорода повідомили про гучні звуки вибухів у місті. Також росіяни на відео зняли, як у них в місті одразу з вікна "бавовна". Місцеві жителі повідомили, що вибухів було декілька.
Вибухи лунали в Курську
Окрім Бєлгородщини, вибухає також Курськ. Але тут схоже дійсно працювало ППО,
– мовиться у повідомленні.
Також є повідомлення про вибухи на аеродромі в Мелітополі.
У мережі показали вибухи в Курську: відео
У Бєлгороді пролунали вибухи: дивіться відео
Момент вибуху в Бєлгороді: відео
У росіян вночі проти 3 липня була дуже гучна "бавовна": відео
Ще одні "хлопки" у місті: відео
Офіційно Росія поки не пояснила свої "хлопки" через які бідкаються росіяни.
Проте варто пригадати, що Росія саме з Бєлгорода відправляє посилення в Україну своїм окупаційним військам. Саме з цього міста російські окупанти щоразу гатять по Харкову.
Коротко про "хлопки" у Бєлгороді
- Останні "хлопки" в Бєлгороді росіяни чули ще 18 червня. Тоді вони бачили у небі спалахи. Варто зауважити, що після цих звуків далі "прильоти" по Харкову. Адже саме з цього міста Росія запускає ракети.
- 7 червня в Бєлгородській області горів склад із запасами для реактивних систем залпового вогню. Росія казала про недбалість.
- "Бавовна" у росіян в Бєлгороді лунала також 17 та 18 червня. Тоді було відомо, що окупанти традиційно звинувачували в атаках Україну.
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