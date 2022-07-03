Мешканці Бєлгорода скаржаться на гучні "хлопки": над російським містом – хмари диму

3 липня 2022 , 03:24
Читать новость на русском

У російському Бєлгороді пролунали гучні "хлопки". Після них над містом скупчились хмари диму.

Від "хлопків" перелякались місцеві росіяни. Перелякані мешканці міста знімали відео та передавали їх в росЗМІ. 

Зауважте У Бєлгород знову підвезли "бавовну": у небі росіяни бачать спалахи

У російському Бєлгороді знову "хлопки"

Жителі Бєлгорода повідомили про гучні звуки вибухів у місті. Також росіяни на відео зняли, як у них в місті одразу з вікна "бавовна". Місцеві жителі повідомили, що вибухів було декілька. 

Вибухи лунали в Курську

Окрім Бєлгородщини, вибухає також Курськ. Але тут схоже дійсно працювало ППО,
– мовиться у повідомленні. 

Також є повідомлення про вибухи на аеродромі в Мелітополі. 

У мережі показали вибухи в Курську: відео

У Бєлгороді пролунали вибухи: дивіться відео

 

Момент вибуху в Бєлгороді: відео

 

У росіян вночі проти 3 липня була дуже гучна "бавовна": відео

 

Ще одні "хлопки" у місті: відео

 

Офіційно Росія поки не пояснила свої "хлопки" через які бідкаються росіяни. 

Проте варто пригадати, що Росія саме з Бєлгорода відправляє посилення в Україну своїм окупаційним військам. Саме з цього міста російські окупанти щоразу гатять по Харкову. 

Коротко про "хлопки" у Бєлгороді

Дивіться також – в Росії знову вибухи – четверо росіян отримали поранення: відео

 

Автор: Діана Квасневська