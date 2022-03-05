Мешканці Ізюма отримують фейкові повідомлення

Росія продовжує паралельно вести й інформаційну війну. Окупанти ще сподіваються, що українці повірять їхнім фейкам.

Зокрема, місцевим мешканцям Ізюма на Харківщині вороги надіслали неправдиві повідомлення. Вони поширюють фейк про те, що місцева влада нібито готова допомогти окупантам знищити наших військових, повідомляє 24 канал.

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Яку неправду поширюють окупанти

У фейковому повідомленні мовиться, що будуть виганяти з міста "злочинців-націоналістів". Мовляв, у влади є останній шанс допомогти в цьому окупантам.



Окупанти надсилають фейкові повідомлення для мешканців Ізюма / Фото скриншот

Місцева влада, з якою окупанти нібито все "узгодили", працює над відновленням комунікацій. Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін на сторінці у фейсбуці запевнив містян, що українські посадовці перебувають в місті 24/7.



В Ізюмі відновлюють комунікації / Фото скриншот зі сторінки Володимира Мацокіна

Які ще фейки поширюють окупанти

Українська розвідка попереджала, що Росія масово буде продовжувати поширення фейків про Україну та її владу. Одним із них вже було те, що вороги планували створити "картинку" з Херсону для своїх ЗМІ про те, як українці нібито "зустрічають їх як визволителів". Але все провалилось.

Також СБУ попереджає про фейк, який окупанти можуть вкинути найближчим часом. У мережі може з'явитися відео, яке начебто було записане у секретних тюрмах СБУ і ЦРУ. На кадрах – фейкові полонені, роль яких будуть виконувати бойовики з ОРДЛО, колишні дезертири та зрадники.

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