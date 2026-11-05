Жителі Олешок не отримують завезену під час гуманітарної місії допомогу, – МВА

Жителям окупованих Олешок не надходить допомога, завезена під час гуманітарної місії. А ті містяни, яким вдалося її отримати, скаржаться, що продуктів не вистачить і на тиждень.

Про це розповіла начальниця Олешківської МВА Тетяна Гасаненко Укрінформу. За її словами, у громаді продовжують відбуватися страшні події, але українська сторона наразі не може особисто пересвідчитися в тому, що там діється.

Чому люди не отримали пакунки та не змогли виїхати

Отримали також сигнал, що людям не надходить гуманітарна допомога, завезена в Олешки під час гуманітарної місії,

– повідомила Гасаненко.

Вона додала, що декому з містян все ж видали мінімальний набір продуктів, однак його одній людині забракне навіть на 7 днів.

Окрім цього, значна кількість мешканців так і не зуміла скористатися нагодою евакуюватися. Дехто взагалі не знав про відкриття коридорів через перебування у підвалах без зв'язку, а інші через затяжні обстріли просто не повірили у настання безпечного режиму тиші.

Також у місті залишилися маломобільні цивільні особи. Збір призначили біля місцевої лікарні, проте окупанти не підвезли людей похилого віку та хворих до потрібного пункту.

Чимало жителів остерігалися російської фільтрації, але були й ті, хто зважився виїжджати попри загрозу життю.

Вони їхали з думкою, що це може бути "дорога в один кінець", як то кажуть. Але залишатися там не могли ніяк, бо їх і в такому, і в іншому випадку чекала смерть. Тому ризикнули,

– зазначила начальниця МВА.

Вона зауважила, що під час руху евакуаційна колона також підбирала людей уздовж траси, проте дехто не дочекався автобусів і повернувся назад.

Нагадаємо, що тимчасовий гуманітарний режим припинення вогню в Олешках тривав із 27 жовтня до 1 листопада за координації першої леді США Меланії Трамп. Під час домовленостей вдалося евакуювати майже 800 людей та доправити гуманітарний вантаж.

Після закінчення місії, 5 листопада, Меланія Трамп провела зустріч з представниками України та Росії. Після цього вона передала листи Зеленському і Путіну.