Мешканці Вінниці – негайно в укриття, повітряна тривога
28 лютого 2022 , 20:50Читать новость на русском
У Вінниці звучать тривожні сирени. Усіх закликають негайно бігти в укриття.
Паралельно із Вінницею сирени завили у Львові, Рівному, Хмельницьку та Дніпрі.
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Зауважимо, що у Вінниці протягом 28 лютого сирени звучали неодноразово.
Якщо ви почули сирени, необхідно терміново
- Увімкнути приймач радіотрансляційної мережі, телевізор, радіоприймач і уважно прослухати інформацію, яка поступила.
- Швидко одягнутися.
- Закрити вікна, вимкнути усі електричні прилади та нагрівальні прилади, вимкнути світло.
- Взяти індивідуальні засоби захисту, завчасно підготовлений запас продуктів і води, особисті документи, кишеньковий ліхтар та найкоротшим шляхом прямувати до найближчої захисної споруди.
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