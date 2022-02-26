Месник з "джавеліном": генерал ЗСУ переможно пройшовся між підбитою ворожою технікою

В Україні тривають запеклі бої ЗСУ з ворогом. Українські військові знищують ворогів та їхню техніку. В ЗСУ показали переможний прохід свого генерала між підбитою російською технікою.

На відео помітно, що Збройні сили України підбили ворожі танки.

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Український генерал з "джевеліном" в руках пройшовся біля російської техніки після переможного бою.

Переможний прохід генерала ЗСУ між підбитою ворожою технікою:



До слова, Україна впевнено протистоїть російським загарбникам. Бої ведуться всюди – на воді, на землі і у повітрі. Так, в акваторії Чорного моря було знищено чергову одиницю повітряної військової техніки російського загарбника.

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